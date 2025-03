Der Finalort des SPORTLAND Niederösterreich Frauen Cups steht fest!

Wie am Dienstag bekannt wird, wird das Endspiel zum dritten Mal in Folge in der ERGO Arena in Wiener Neustadt stattfinden.

Spieltermin ist der 24. Mai 2025, Anpfiff ist um 14:00 Uhr.

"Wir erinnern uns noch gerne an die tolle Kulisse beim Finale im vergangenen Jahr zwischen dem spusu SKN St. Pölten Rush und dem FK Austria Wien mit über 2000 Fans. Dementsprechend groß ist die Vorfreude, dass wir das Endspiel im SPORTLAND Niederösterreich Frauen Cup bereits zum dritten Mal in Folge in Wiener Neustadt austragen werden, denn die ERGO Arena bietet optimale Voraussetzungen für einen würdigen Rahmen. Wir blicken mit Spannung auf die beiden Halbfinal-Duelle Ende März und freuen uns bereits auf das Finale 2025 in Wiener Neustadt", meint Isabel Hochstöger, die Leiterin für Frauen- und Mädchenfußball im Österreichischen Fußball-Bund.

Wer in diesem Jahr das Finale erreicht, entscheidet sich Ende März. Eine Wiederauflage des Vorjahres ist möglich, FK Austria Wien muss auswärts gegen Bergheim ran (29. März/14:00 Uhr), Titelverteidiger SKN St. Pölten Rush spielt zuhause gegen den First Vienna FC 1984 (30. März/14:00 Uhr).