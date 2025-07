Elferkrimi! Deutsche Frauen trotz Unterzahl im Halbfinale

Im Viertelfinale der UEFA Frauen-Europameisterschaft liefern sich Deutschland und Frankreich in Basel ein packendes Duell, in dem sich die DFB-Frauen nach einem 1:1 nach Verlängerung letztlich im Elfmeterschießen mit 6:5 durchsetzen und so ins Halbfinale einziehen.

Die Partie ist von Beginn an dramatisch: Nach einer frühen Roten Karte gegen Kathrin Hendrich (13.) gehen die Französinnen durch einen Elfmeter von Grace Geyoro (15.) in Führung, doch Sjoeke Nusken gelingt noch vor der Pause per Kopf der Ausgleich (25.). Nach einem nervenaufreibenden Elfmeterschießen zieht die deutsche Mannschaft nach einem gewaltigen Kampf in Unterzahl ins Halbfinale ein, während Titelfavorit Frankreich die Heimreise antreten muss.

Hendrich muss frühzeitig unter die Dusche

Die Elf von Laurent Bonadei startet dominant und setzt die deutsche Abwehr früh unter Druck. Ein Schlüsselmoment ereignet sich bereits in der 13. Minute: Nach einer Notbremse muss die deutsche Verteidigerin Kathrin Hendrich mit Rot vom Platz. Den fälligen Strafstoß verwandelt Grace Geyoro souverän zur 1:0-Führung für Frankreich. In Überzahl drücken die Französinnen weiter, doch zahlreiche Angriffe werden wegen Abseitsstellungen zurückgepfiffen. Völlig gegen den Spielverlauf kommt die Truppe von Christian Wuck zum Ausgleich: Nach einer Ecke von Klara Buehl steigt Sjoeke Nusken am höchsten und köpft zum 1:1 ein (25.). Bis zur Halbzeitpause entwickelt sich ein Spiel auf ein Tor, doch die deutsche Defensive hält dem Dauerdruck stand.

Auch nach dem Seitenwechsel ändert sich wenig am Spielgeschehen. Frankreich kontrolliert mit 64 Prozent Ballbesitz die Partie, während Deutschland leidenschaftlich verteidigt. Die größte Chance zur Führung bietet sich jedoch dem deutschen Team: Nach einem Foul im Strafraum gibt es in der 69. Minute Elfmeter, doch Ausgleichstorschützin Sjoeke Nusken scheitert vom Punkt. In der Folgezeit erhöht Frankreich den Druck und feuert insgesamt 15 Schüsse ab. Sieben davon pariert die überragende deutsche Torhüterin Ann Katrin Berger.

Entscheidung muss vom Punkt fallen

Da nach 90 Minuten kein Sieger feststeht, geht die Partie in die Verlängerung. Auch hier rennt Frankreich unermüdlich an, die beste Chance vergibt jedoch Melvine Malard, deren Schuss in der Nachspielzeit der Verlängerung nur an die Latte klatscht. Die Entscheidung muss somit im Elfmeterschießen fallen. In diesem Nervenkrimi vergeben zunächst Amel Majri für Frankreich und Sara Daebritz für Deutschland. Am Ende zeigt die deutsche Mannschaft die besseren Nerven: Weil Alice Dauphine Sombath den achten französischen Versuch verschießt, gewinnt Deutschland mit 6:5.

Deutschland feiert nach einem enormen Kraftakt in Unterzahl über mehr als 120 Minuten den Einzug ins Halbfinale. Für die hochfavorisierten Französinnen endet der Traum vom EM-Titel hingegen auf dramatische Weise.