Drama im Elferschießen! Austria steht im Europacup-Achtelfinale

Das Frauenteam der Wiener Austria schafft den Einzug in den Hauptbewerb des UEFA Women's Europa Cup - dies ist gleichbedeutend mit dem Achtelfinale.

Die Wienerinnen setzen sich am Mittwoch im Zweitrundenquali-Rückspiel gegen Slavia Prag vor Heimpublikum mit 5:3 im Elfmeterschießen durch. Davor hatte man mit einem 2:1 das 1:2 aus dem ersten Match vor einer Woche wettgemacht. Die Auslosung des Achtelfinales erfolgt am Freitag in Nyon.

Ein Eigentor von Barbora Polcarova (6.) und ein Treffer von Katharina Schiechtl nach einem Corner (76.) bringen die Austrianerinnen 2:0 in Führung.

Nach dem Anschlusstor von Slavias Klara Cvrckova (87.) geht es in die Verlängerung, in der Schiechtl einen Freistoß an die Latte setzt (104.). Im anschließenden Elferschießen verwandeln alle fünf Austria-Kickerinnen, für die Tschechinnen vergibt Denisa Vesela.