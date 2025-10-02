Salzburg macht in Lyon keinen Stich

Der FC Salzburg verliert in Runde zwei der Europa-League-Ligaphase auswärts mit 0:2 gegen Olympique Lyon.

Für die Mozartstädter beginnt das Spiel gleich aufregend: Kjaergaard bekommt schon nach fünf Minuten den Ball im eigenen Strafraum an die Hand, Tormann Schlager kann aber den fälligen Elfmeter parieren. Kurz darauf geraten die Bullen trotzdem früh in Rückstand, Schlager spielt einen Abstoß Karabec in die Füße, Satriano köpft die folgende Flanke ins Tor (11.). Lyon beherrscht das Spiel, Salzburg wird nur nach einem missglückten Rückpass annähernd gefährlich (31.).

Nach der Pause legen die Franzosen den zweiten Treffer nach. Karabec muss sich diesmal den Raum auf dem Flügel selbst erarbeiten, in der Mitte wuchtet Kluivert die Flanke per Kopf ins Tor (58.). Der eingewechselte Alajbegovic kann auf Seiten der Salzburger zumindest für etwas Torgefahr sorgen (65., 70.), am Ende steht aber ein ungefährdeter Sieg für Olympique Lyon.

Nach zwei Runden stehen die Salzburger in der Europa League weiter tor- und punktlos da, Lyon ist mit sechs Zählern Tabellenfünfter.

