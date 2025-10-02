Sturm Graz trifft an Spieltag zwei der Europa-League-Ligaphase auf die Glasgow Rangers (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Der amtierende österreichische Meister konnte am letzten Wochenende einen 1:0-Heimsieg gegen den TSV Hartberg feiern. So halten die Grazer nun bei 15 Punkten und Platz zwei hinter Rapid.

An Spieltag eins in der Europa League mussten sich die Steirer auswärts beim FC Midtjylland mit 0:2 geschlagen geben und vermasselten den internationalen Auftakt.

Mit den Glasgow Rangers kommt ein echter Traditionsklub nach Graz, der in Runde eins der Europa League den KRC Genk zu Gast hatte und dabei mit 0:1 verlor.

In der schottischen Liga belegen die Rangers nur den achten Tabellenrang. Trainer Russell Martin steht bereits ordentlich unter Druck.

LIVE-Ticker:

