    SK Sturm Graz SK Sturm Graz STU Glasgow Rangers Glasgow Rangers RFC
    Endstand
    2:1
    2:0, 0:1
    • Tomi Horvat
    • Otar Kiteishvili
    • Djeidi Gassama
    Europa League LIVE: Sturm Graz - Glasgow Rangers

    Sturm Graz empfängt an Spieltag zwei der Europa League den Traditionsklub Glasgow Rangers. LIVE:

    Sturm Graz trifft an Spieltag zwei der Europa-League-Ligaphase auf die Glasgow Rangers (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

    Der amtierende österreichische Meister konnte am letzten Wochenende einen 1:0-Heimsieg gegen den TSV Hartberg feiern. So halten die Grazer nun bei 15 Punkten und Platz zwei hinter Rapid.

    An Spieltag eins in der Europa League mussten sich die Steirer auswärts beim FC Midtjylland mit 0:2 geschlagen geben und vermasselten den internationalen Auftakt.

    Mit den Glasgow Rangers kommt ein echter Traditionsklub nach Graz, der in Runde eins der Europa League den KRC Genk zu Gast hatte und dabei mit 0:1 verlor.

    In der schottischen Liga belegen die Rangers nur den achten Tabellenrang. Trainer Russell Martin steht bereits ordentlich unter Druck.

