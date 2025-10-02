Europa League LIVE: Olympique Lyon - FC Salzburg

Salzburg trifft in Runde zwei der Europa-League-Ligaphase auswärts auf Olympique Lyon (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Salzburger konnten in der Liga zuletzt einen 2:1-Auswärtssieg bei der WSG Tirol einfahren. Damit halten die Mozartstädter bei 14 Zählern und Rang vier.

In der Europa League verloren die Bullen in Runde eins daheim gegen den FC Porto. Bitter: Das Gegentor kassierten die Salzburger erst in der Nachspielzeit.

Lyon startete hervorragend in die neue Saison und belegt derzeit den zweiten Platz in der Liga hinter PSG und hält bei 15 Punkten nach sechs Spielen.

In der Europa League siegten die Franzosen zuletzt auswärts beim FC Utrecht mit 1:0.

LIVE-Ticker:

In diese Spieler flossen die ersten Red-Bull-Millionen