Am zweiten Spieltag der UEFA Europa League trennen sich der FC Bologna und der SC Freiburg mit einem 1:1-Unentschieden.

Im Renato Dall'Ara gehen die Gastgeber durch Riccardo Orsolini (29.) zunächst in Führung, ehe ÖFB-Legionär Junior Adamu per Elfmeter den verdienten Ausgleich für die Gäste erzielt (57.).

Freiburger Drangphase endet mit kalter Dusche

Der erste Durchgang gestaltet sich als eine intensive Angelegenheit, in der die Gäste aus dem Breisgau zunächst die gefährlicheren Akzente setzen. Die Elf von Julian Schuster erarbeitet sich vor allem durch Standardsituationen Druck, was sich in insgesamt acht Eckbällen widerspiegelt.

Die besten Möglichkeiten für Freiburg vergeben Matthias Ginter (14.) und der ÖFB-Verteidiger Philipp Lienhart (22.) per Kopf, ehe auch Adamu am Bologna-Schlussmann scheitert (23.).

Mitten in diese Drangphase schlägt die Mannschaft von Trainer Vincenzo Italiano zu: Nach einem abgewehrten Schuss von Nicolo Cambiaghi ist es Riccardo Orsolini, der den Ball zur Führung für die Italiener im Netz unterbringt (29.).

Adamu behält die Nerven

Nach dem Seitenwechsel erhöht Freiburg den Druck merklich. Trainer Schuster beweist mit der Einwechslung von Derry Lionel Scherhant zur Halbzeit ein glückliches Händchen, da dieser sofort für Belebung in der Offensive sorgt und den Torhüter der Gastgeber bereits in der 54. Minute zu einer Parade zwingt.

Nur drei Minuten später folgt die entscheidende Szene: Nach einem Foul im Strafraum und Überprüfung durch den Videoassistenten entscheidet Schiedsrichter Nenad Minakovic auf Elfmeter für Freiburg. Adamu übernimmt die Verantwortung und verwandelt souverän zum 1:1-Ausgleich (57.).

In der Folge entwickelt sich ein offener Schlagabtausch, bei dem Freiburg durch Scherhant und Jan-Niklas Beste (69.) zu weiteren Chancen kommt. Auf der Gegenseite hat Bolognas Jens Odgaard kurz vor Schluss den Siegtreffer auf dem Fuß, scheitert aber zunächst am Torwart und setzt einen weiteren Versuch neben das Tor (86.).

Freiburg bleibt ungeschlagen

Am Ende steht ein leistungsgerechtes Unentschieden, mit dem vor allem der SC Freiburg gut leben kann. Die Breisgauer bleiben damit in der Liga-Phase ungeschlagen und etablieren sich im vorderen Tabellendrittel.

Für Bologna ist es der erste Punktgewinn, der die Italiener vorerst in der unteren Tabellenhälfte hält. Bei Freiburg überzeugen Adamu als Torschütze und der solide verteidigende Lienhart.

Die weiteren Ergebnisse im Überblick:

AS Roma - OSC Lille 0:1

Brann Bergen - FC Utrecht 1:0

Celtic Glasgow - Sporting Braga (Florian Grillitsch bis zur 65. Minute) 0:2

FCSB Bukarest - Young Boys Bern 0:2

Fenerbahce Istanbul - OGC Nizza 2:1

Ludogorets Rasgrad - Betis Sevilla 0:2

Panathinaikos - Go Ahead Eagles 1:2

Viktoria Pilsen - Malmö FF 3:0

