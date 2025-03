Eintracht Frankfurt steht im Viertelfinale der Europa League!

Die Topmöller-Elf bezwingt Ajax Amsterdam vor heimischer Kulisse mit 4:1 und lässt nie Zweifel am Sieg aufkommen. Schon das Hinspiel hatte Frankfurt 2:1 gewonnen.

Schon nach sieben Minuten leitet Bahoya den Torreigen ein. Der 19-Jährige kommt über links und trifft nach sehenswerten Doppelpässen mit Götze und Ekitike aus knapp zehn Metern.

Auch danach bleiben die Hessen am Drücker. Götze nimmt einen Lupfer von Koch vor dem Kasten mit der Brust an und trifft aus der Drehung (25.).

Kurz vor der Pause wird Ajax durch Berghuis zweimal gefährlich, doch Kaua Santos im Eintracht-Tor ist zur Stelle. In Minute 67 ist das Spiel aber endgültig entschieden. Ekitike schiebt Kaplan ein "Grukerl" und bezwingt Matheus - 3:0.

Taylor gelingt anschließend noch das Ehrentor für die Niederländer (78.). Für den krönenden Abschluss sorgt Mario Götze.

Matheus verliert das Leder gegen Knauff, der selbiges zu Götze spitzeln kann. Der WM-Held von 2014 hebt den Ball schließlich gefühlvoll aus 40 Metern ins verwaiste Tor (82.).

Athletic Bilbao dreht Hinspiel

Auch Athletic Bilabo steht im Viertelfinale. Nach einem 1:2 im Hinspiel bezwingen die Basken die AS Roma klar mit 3:1. Ausschlaggebend ist dabei Mats Hummels: Der Deutsche räumt als letzter Mann Sannadi ab und sieht dafür früh Rot (11.).

Ab diesem Zeitpunkt sind die Spanier das bestimmende Team. Nico Williams drückt kurz vor dem Pausenpfiff eine Flanke von Bruder Inaki zur Führung über die Linie (45.+3).

Nach einer Ecke dreht Berchiche mit dem 2:0 das Gesamtergebnis auf 3:2 für Bilbao. In der Schlussphase trifft Nico Williams ein zweites Mal und stellt sehenswert auf 4:2 (82.). In der Nachspielzeit kommt die Roma dank eines Elfmetertreffers von Paredes nochmal heran (90.+2), was aber nichts mehr ändern sollte. Kurz darauf ist das Spiel zu Ende.

Lazio überwindet Hürde Pilsen, Olympiakos ist raus

Im Gegensatz zur Roma schafft es Stadtrivale Lazio eine Runde weiter. Das Rückspiel gegen Viktoria Pilsen endet 1:1, Lazio steigt somit mit einem Gesamtscore von 3:2 auf.

Sulc bringt die Tschechen zwar in Führung, die in Folge aber immer passiver werden. Romagnoli trifft nach einer Ecke zum verdienten Ausgleich (77.), der auch den Endstand markiert.

Olympiakos Piräus gelingt nach dem 0:3 im Hinspiel gegen Bodö/Glimt kein Comeback. Zwar siegen die Griechen mit 2:1, doch die tiefstehenden Norweger lassen nur wenig zu.

Hogh trifft für Bodö/Glimt zur Führung (36.), in Hälfte zwei erzielt Yaremchuk einen Doppelpack (53, 65.). Daziwschen vergibt Rodinei einen Elfmeter (63.).