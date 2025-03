Trotz Niederlage: Danso glaubt weiterhin an EL-Titelchance

Tottenham Hotspur schafft es einfach nicht aus der Krise raus.

Im Hinspiel des Achtelfinals der UEFA Europa League müssen sich die Londoner mit 0:1 bei AZ Alkmaar geschlagen geben. Trotz der tristen Lage glaubt ÖFB-Teamspieler und Winterneuzugang bei den Spurs, Kevin Danso, "zu 100 Prozent" an die Titelchancen seines Teams.

"Wir wissen, was für ein großartiges Team wir haben, also liegt es jetzt an uns, das in jedem Training und Spiel zu beweisen", sagt der Innenverteidiger in der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Europa League Tottenhams letzte Chance auf einen Titel

Zu der Leistung in den Niederlanden findet der 26-Jährige jedoch klare Worte: "Wir haben heute Abend nicht gut gespielt. Wir haben den Gegner in keiner einzigen Phase des Spiels wirklich in den Griff bekommen und hatten Mühe, mit dem Ball in Schwung zu kommen und waren ohne Ball nicht so aggressiv, wie wir es hätten sein müssen."

Der Europacup-Bewerb ist die letzte Chance auf einen Titel in dieser Saison. Während man sowohl im FA Cup als auch im EFL Cup bereits frühzeitig ausgeschieden ist, liegen die Spurs mit Rang 13 in der Premier League ebenfalls ihren Erwartungen weit hinterher.