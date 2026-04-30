SC Braga SC Braga BRA SC Freiburg SC Freiburg SCF
Endstand
2:1
1:1 , 1:0
  • Demir Tiknaz
  • Mario Dorgeles
  • Vincenzo Grifo
  • Nachbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Teigl: Für Freiburg "ist im Rückspiel noch alles offen"

Der CANAL+-Experte sieht die ebenso knappe wie späte Niederlage als nicht dramatisch an und traut den Deutschen in der kommenden Woche noch alles zu.

Teigl: Für Freiburg "ist im Rückspiel noch alles offen" Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Sporting Braga darf sich über einen späten 2:1-Heimsieg im Halbfinal-Hinspiel der UEFA Europa League freuen (Spielbericht>>>).

Mario Dorgeles machte sich mit einem Treffer in letzter Minute (90.+2) für die Portugiesen zum Mann des Abends. Er tat dies in einem Spiel, das speziell in der zweiten Hälfte lange eher vor sich hinplätscherte und mit Highlights geizte.

"War nicht viel in der Offensive"

So sah es auch CANAL+-Experte Roman Mählich: "Es war nicht viel in der Offensive, weder auf der einen, noch auf der anderen Seite", analysierte er danach im Studio gemeinsam mit seinen Experten-Kollegen Robert Almer und Georg Teigl.

Braga sei zwar "um die Spur gefährlicher" gewesen, aber nicht so, "dass man sagt, sie müssen das Spiel 3:1 oder 4:1 gewinnen."

Dem pflichtete auch Teigl bei, der die Partie unter dem Begriff "Abnützungskampf" zusammenfasste. Braga sei das aktivere Team gewesen, dafür habe Freiburg mit dem raschen Ausgleich und dem gehaltenen Elfmeter von Atubolu (45.+2) die "Momentum-Breaker" auf seiner Seite gehabt.

Ehrlich, kernig, Freiburg

Generell lieferte Freiburg eine recht konservative Leistung ab und überzeugte vor allem durch Effizienz.

Die Breisgauer "müssen nicht immer ein Fest abbrennen, um zu scoren und zu punkten. Am Schluss ist es halt nicht für sie ausgegangen, aber das ist eben der SC Freiburg: Das ist ehrlich, kernig, manchmal nicht schön. Aber so ist der Fußball", analysierte Teigl.

Im Rückspiel sei für den SCF aus seiner Sicht jedenfalls noch alles möglich. "Es ist noch alles offen, wenn du im Rückspiel ein Tor machst, bist du wieder voll dabei", so der frühere Deutschland-Legionär.

Besagtes Rückspiel findet am 7. Mai statt.

Mehr zum Thema

Hinspiel-Sieg! Braga schockt Freiburg in letzter Minute

Hinspiel-Sieg! Braga schockt Freiburg in letzter Minute

Europa League
Europa League LIVE: Konferenz mit SC Braga - SC Freiburg

Europa League LIVE: Konferenz mit SC Braga - SC Freiburg

Europa League
Dieser TV-Sender zeigt SC Braga gegen SC Freiburg

Dieser TV-Sender zeigt SC Braga gegen SC Freiburg

Europa League
1
Die besten ÖFB-Legionäre in Portugal

Die besten ÖFB-Legionäre in Portugal

LAOLA1
So kann sich das ÖFB-Cupfinale auf die EC-Plätze auswirken

So kann sich das ÖFB-Cupfinale auf die EC-Plätze auswirken

Bundesliga
41
Fast alles weg! Sky verliert Europacup-Exklusiv-Rechte

Fast alles weg! Sky verliert Europacup-Exklusiv-Rechte

Champions League
88
Europa League und Conference League ab 2027 auf einem Sender

Europa League und Conference League ab 2027 auf einem Sender

Europa League
12

Kommentare

UEFA Europa League Fußball SC Freiburg Sporting Braga