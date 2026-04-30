Teigl: Für Freiburg "ist im Rückspiel noch alles offen"

Sporting Braga darf sich über einen späten 2:1-Heimsieg im Halbfinal-Hinspiel der UEFA Europa League freuen (Spielbericht>>>).

Mario Dorgeles machte sich mit einem Treffer in letzter Minute (90.+2) für die Portugiesen zum Mann des Abends. Er tat dies in einem Spiel, das speziell in der zweiten Hälfte lange eher vor sich hinplätscherte und mit Highlights geizte.

"War nicht viel in der Offensive"

So sah es auch CANAL+-Experte Roman Mählich: "Es war nicht viel in der Offensive, weder auf der einen, noch auf der anderen Seite", analysierte er danach im Studio gemeinsam mit seinen Experten-Kollegen Robert Almer und Georg Teigl.

Braga sei zwar "um die Spur gefährlicher" gewesen, aber nicht so, "dass man sagt, sie müssen das Spiel 3:1 oder 4:1 gewinnen."

Dem pflichtete auch Teigl bei, der die Partie unter dem Begriff "Abnützungskampf" zusammenfasste. Braga sei das aktivere Team gewesen, dafür habe Freiburg mit dem raschen Ausgleich und dem gehaltenen Elfmeter von Atubolu (45.+2) die "Momentum-Breaker" auf seiner Seite gehabt.

Ehrlich, kernig, Freiburg

Generell lieferte Freiburg eine recht konservative Leistung ab und überzeugte vor allem durch Effizienz.

Die Breisgauer "müssen nicht immer ein Fest abbrennen, um zu scoren und zu punkten. Am Schluss ist es halt nicht für sie ausgegangen, aber das ist eben der SC Freiburg: Das ist ehrlich, kernig, manchmal nicht schön. Aber so ist der Fußball", analysierte Teigl.

Im Rückspiel sei für den SCF aus seiner Sicht jedenfalls noch alles möglich. "Es ist noch alles offen, wenn du im Rückspiel ein Tor machst, bist du wieder voll dabei", so der frühere Deutschland-Legionär.

Besagtes Rückspiel findet am 7. Mai statt.