SC Braga SC Braga BRA SC Freiburg SC Freiburg SCF
Endstand
2:1
1:1 , 1:0
  • Demir Tiknaz
  • Mario Dorgeles
  • Vincenzo Grifo
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Hinspiel-Sieg! Braga schockt Freiburg in letzter Minute

Bis in die allerletzte Minute sieht es nach Remis aus, doch dann vermiest man den Deutschen die bereits sicher geglaubte gute Ausgangslage für das Rückspiel.

Hinspiel-Sieg! Braga schockt Freiburg in letzter Minute Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Sporting Braga gewinnt das Hinspiel im Halbfinale der UEFA Europa League in letzter Sekunde mit 2:1 gegen den SC Freiburg.

Braga, das auf den verletzten Florian Grillitsch verzichten muss, gelingt ein Blitzstart. Nach nur acht Minuten bringt Tiknaz seine Farben nach einer Hereingabe von Gomez in Front.

Die Führung währt nur kurz. Nach einem Fehler von Braga im Mittelfeld ziehen Beste und Grifo davon. Ersterer bedient Zweiteren, der cool bleibt und ausgleicht - 1:1 (16.).

Lienhart verursacht Elfmeter

Nach 25 Minuten muss Braga-Kapitän Horta verletzt runter, für ihn kommt Dorgeles. Beide Teams zeigen sich danach fehleranfällig, es gelingt aber weder der einen noch der anderen Seite, diese Fehler auszunutzen.

Kurz vor der Pause steht Philipp Lienhart im Mittelpunkt: Der ÖFB-Legionär zieht Lagerbielke bei einer Ecke im Strafraum zu Boden, nach VAR-Check gibt es Elfmeter und Gelb für Lienhart (45.). Zalazar tritt an, doch Atubolu taucht stark ab und hält (45.+2).

Freiburg macht hinten dicht

Nach der Pause hat Freiburg mehr vom Spiel, in Minute 64 prüft Eggestein Bragas Keeper Hornicek, der auf dem Posten ist.

Die Portugiesen haben in Folge zwar mehr Ballbesitz, machen daraus aber recht wenig. Freiburg steht defensiv sicher und macht es Braga sichtlich schwer.

In der Schlussphase steht erneut Lienhart im Fokus: Der ÖFB-Verteidiger ist im Strafraum bei einer Flanke im Infight mit Navarro, beide gehen zu Boden. Es gibt kurz Aufregung, der Braga-Akteur fordert Elfmeter, Referee Taylor ist das aber zurecht zu wenig (89.).

Dorgeles wird zum Matchwinner

Schließlich gibt es zwei Minuten Nachspielzeit. Als diese fast abgelaufen sind, schockt Dorgeles die Gäste. Atubolu lässt einen Schuss nur nach vorne abtropfen, Dorgeles trifft per Abstauber zum 2:1 (90.+2). Kurz darauf ist das Spiel zu Ende.

Damit braucht Freiburg im Rückspiel vor heimischem Publikum auf jeden Fall einen Sieg, um zumindest in die Verlängerung zu kommen.

Wood schießt Nottingham zum Hinspiel-Sieg

Nottingham Forest darf ebenso wie Braga jubeln: Im inner-englischen Duell siegt Nottingham mit 1:0 über Aston Villa.

Die erste Halbzeit beginnt ausgeglichen, mit nahezu identischem Ballbesitz. Frühe Schüsse von Morgan Rogers (2.) und Igor Jesus (3.) verfehlen knapp das Tor.

Youri Tielemans (9.) zwingt den gegnerischen Torhüter zu einer Parade. Eine kurze Schrecksekunde gibt es, als Ollie Watkins (31.) mit Schmerzen auf dem Rasen liegt, aber glücklicherweise weiterspielen kann. Trotz intensiven Spiels fallen in den ersten 45 Minuten keine Tore.

Der VAR greift ein

Nach dem Seitenwechsel sorgt eine Verletzungsunterbrechung für Omari Hutchinson (50.) für Aufsehen, doch dieser prüft kurz darauf den Torwart mit einem gefährlichen Schuss (52.). Ollie Watkins (57.) scheitert ebenfalls.

Die entscheidende Phase beginnt, als der Video-Assistent eingreift. Nach langer Überprüfung wird ein Foulspiel von Lucas Digne im Strafraum geahndet, und der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt. Chris Wood (71.) verwandelt den Elfmeter sicher zur 1:0-Führung.

Vergebliche Schlussoffensive

In der Schlussphase erhöht Aston Villa den Druck und erspielt sich mehrere Eckbälle, die jedoch erfolglos bleiben.

Der eingewechselte Jadon Sancho kommt in der fünften Minute der Nachspielzeit zu einem vielversprechenden Abschluss, scheitert aber am aufmerksamen Torhüter der Gastgeber.

Nottingham Forest feiert somit einen knappen Heimsieg. Aston Villa benötigt im Rückspiel einen Sieg, um das Ausscheiden abzuwenden.

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