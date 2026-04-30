Hinspiel-Sieg! Braga schockt Freiburg in letzter Minute

Wood schießt Nottingham zum Hinspiel-Sieg
Nottingham Forest darf ebenso wie Braga jubeln: Im inner-englischen Duell siegt Nottingham mit 1:0 über Aston Villa.
Die erste Halbzeit beginnt ausgeglichen, mit nahezu identischem Ballbesitz. Frühe Schüsse von Morgan Rogers (2.) und Igor Jesus (3.) verfehlen knapp das Tor.
Youri Tielemans (9.) zwingt den gegnerischen Torhüter zu einer Parade. Eine kurze Schrecksekunde gibt es, als Ollie Watkins (31.) mit Schmerzen auf dem Rasen liegt, aber glücklicherweise weiterspielen kann. Trotz intensiven Spiels fallen in den ersten 45 Minuten keine Tore.
Der VAR greift ein
Nach dem Seitenwechsel sorgt eine Verletzungsunterbrechung für Omari Hutchinson (50.) für Aufsehen, doch dieser prüft kurz darauf den Torwart mit einem gefährlichen Schuss (52.). Ollie Watkins (57.) scheitert ebenfalls.
Die entscheidende Phase beginnt, als der Video-Assistent eingreift. Nach langer Überprüfung wird ein Foulspiel von Lucas Digne im Strafraum geahndet, und der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt. Chris Wood (71.) verwandelt den Elfmeter sicher zur 1:0-Führung.
Vergebliche Schlussoffensive
In der Schlussphase erhöht Aston Villa den Druck und erspielt sich mehrere Eckbälle, die jedoch erfolglos bleiben.
Der eingewechselte Jadon Sancho kommt in der fünften Minute der Nachspielzeit zu einem vielversprechenden Abschluss, scheitert aber am aufmerksamen Torhüter der Gastgeber.
Nottingham Forest feiert somit einen knappen Heimsieg. Aston Villa benötigt im Rückspiel einen Sieg, um das Ausscheiden abzuwenden.