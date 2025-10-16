NEWS

Sicherheitsbedenken: Aston Villa gegen Tel Aviv ohne Gäste-Fans

Anhänger des israelischen Erstligisten dürfen aus Sicherheitsgründen nicht am Spiel in Birmingham teilnehmen.

Sicherheitsbedenken: Aston Villa gegen Tel Aviv ohne Gäste-Fans Foto: © getty
Textquelle: © APA
Kommentare

Fans des israelischen Klubs Maccabi Tel Aviv dürfen aus Sicherheitsgründen nicht das Europa-League-Spiel am 6. November bei Aston Villa in Birmingham besuchen.

Die Anweisung dazu sei von der für die Ausstellung von Sicherheitszertifikaten für jedes Spiel im Villa Park verantwortlichen Sicherheitsberatungsgruppe (SAG) gekommen, teilte der englische Premier-League-Klub am Donnerstag mit.

Der Verein sowie die Europäische Fußball-Union UEFA seien am Nachmittag von der Entscheidung informiert worden. Die Polizei der West Midlands habe demnach Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Sicherheit außerhalb des Stadions, da mit möglichen Protesten zu rechnen sei.

"Die Sicherheit der Fans und Anrainer steht bei allen Entscheidungen an erster Stelle", hieß es in der Stellungnahme von Aston Villa.

Mehr zum Thema

Ex-Chelsea-Coach will schwedischer Nationaltrainer werden

Ex-Chelsea-Coach will schwedischer Nationaltrainer werden

FIFA WM
Personalupdate bei Sturm: Trio zurück im Mannschaftstraining

Personalupdate bei Sturm: Trio zurück im Mannschaftstraining

Bundesliga
1
WM 2026 knackt Millionen-Marke bei verkauften Tickets

WM 2026 knackt Millionen-Marke bei verkauften Tickets

FIFA WM
VdF kritisiert Änderungen am Österreicher-Topf: "Reine Ablenkung"

VdF kritisiert Änderungen am Österreicher-Topf: "Reine Ablenkung"

Bundesliga
1
Affengruber wird bei Elche "befördert"

Affengruber wird bei Elche "befördert"

La Liga
8
Neo-Sportchef Schröder fällt Trainerentscheidung bei Gladbach

Neo-Sportchef Schröder fällt Trainerentscheidung bei Gladbach

Deutsche Bundesliga
4
LigaZwa: Das Heimtrikot-Ranking 2025/26

LigaZwa: Das Heimtrikot-Ranking 2025/26

LAOLA1
1
Kommentare

Kommentare

UEFA Europa League Fußball Aston Villa Fans Maccabi Tel Aviv