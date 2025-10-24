Celtic Glasgow Celtic Glasgow CEL SK Sturm Graz SK Sturm Graz STU
Endstand
2:1
0:1 , 2:0
  • Liam Scales
  • Benjamin Nygren
  • Tomi Horvat
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Highlights: Das Traumtor von Tomi Horvat in Glasgow im VIDEO

Der Slowene brachte Sturm Graz mit einem Hammer aus der Distanz in Front. Am Ende mussten sich die "Blackies" jedoch geschlagen geben.

Highlights: Das Traumtor von Tomi Horvat in Glasgow im VIDEO Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SK Sturm Graz hat das "Glasgow-Double" verpasst.

Drei Wochen nach dem 2:1-Heimsieg über die Rangers verlor Österreichs Meister bei seinem schottischen Pendant Celtic mit 1:2. Spielbericht >>>

Obwohl die "Blackies" die Heimreise mit null Punkten im Gepäck antreten, sorgten sie - genauer gesagt Tomi Horvat - für das Highlight des Abends.

Der Slowene nahm in der 15. Spielminute aus rund 25 Metern Maß und schweißte das runde Leder unhaltbar ins Kreuzeck.

Das Traumtor und die Highlights des Spiels siehst du im VIDEO von CANAL+:

Mehr zum Thema

Sturm-Noten gegen Celtic: Ein guter Beginn reicht nicht

Sturm-Noten gegen Celtic: Ein guter Beginn reicht nicht

Conference League
4
Mählich: Sturm hat Celtic "mit Passivität" wieder zurückgeholt

Mählich: Sturm hat Celtic "mit Passivität" wieder zurückgeholt

Europa League
Traumtor zu wenig: Sturm verliert bei Celtic Glasgow

Traumtor zu wenig: Sturm verliert bei Celtic Glasgow

Europa League
73
Salzburg-Noten: Vier "Fetzen" für eine vogelwilde Defensive

Salzburg-Noten: Vier "Fetzen" für eine vogelwilde Defensive

Europa League
38
Europa League LIVE: Celtic Glasgow - SK Sturm Graz

Europa League LIVE: Celtic Glasgow - SK Sturm Graz

Europa League
89
Hier siehst du Sturm gegen Celtic im TV

Hier siehst du Sturm gegen Celtic im TV

Europa League
6
"Spiel hergeschenkt" - Salzburg am Boden

"Spiel hergeschenkt" - Salzburg am Boden

Europa League
11
Kommentare

Kommentare

UEFA Europa League Fußball SK Sturm Graz Tomi Horvat Celtic Glasgow