Endstand
2:10:1 , 2:0
-
Liam Scales
-
Benjamin Nygren
-
Tomi Horvat
NEWS
Highlights: Das Traumtor von Tomi Horvat in Glasgow im VIDEO
Der Slowene brachte Sturm Graz mit einem Hammer aus der Distanz in Front. Am Ende mussten sich die "Blackies" jedoch geschlagen geben.
Der SK Sturm Graz hat das "Glasgow-Double" verpasst.
Drei Wochen nach dem 2:1-Heimsieg über die Rangers verlor Österreichs Meister bei seinem schottischen Pendant Celtic mit 1:2. Spielbericht >>>
Obwohl die "Blackies" die Heimreise mit null Punkten im Gepäck antreten, sorgten sie - genauer gesagt Tomi Horvat - für das Highlight des Abends.
Der Slowene nahm in der 15. Spielminute aus rund 25 Metern Maß und schweißte das runde Leder unhaltbar ins Kreuzeck.