Sturm-Noten gegen Celtic: Ein guter Beginn reicht nicht

Sturm Graz kehrt ohne Punkte wieder aus Schottland zurück.

Bei Celtic Glasgow zeigen die Grazer eine ganz starke Anfangsphase und gehen durch ein Traumtor von Tomi Horvat in Führung. Dann wird Celtic stärker und dreht die Partie nach der Pause in nur zwei Minuten (zum Spielbericht>>>).

Zwei Grazer zeigen gute Vorstellungen, andere können weniger überzeugen.

LAOLA1 analysiert die Leistung aller Sturm-Spieler und verteilt Noten (1=Sehr Gut, 2=Gut, 3=Befriedigend, 4=Genügend, 5=Nicht Genügend, "-" = zu kurz eingesetzt).