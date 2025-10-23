Für den SK Sturm Graz geht es in der dritten Runde der Ligaphase in der UEFA Europa League mit dem Gastspiel bei Celtic Glasgow weiter (21:00 Uhr im LIVE-Ticker).

Die Partie zwischen dem amtierenden österreichischen und schottischen Meister gibt es exklusiv auf Canal+ zu sehen.

Die Schotten sind nicht gut in die Saison gestartet und stehen derzeit auf dem ungewohnten zweiten Platz in der Meisterschaft, bereits fünf Punkte hinter Leader Hearts. Ein Erfolgserlebnis hat die Elf von Brandon Rogers bitter notwendig.

Sturm konnte vier der letzten fünf Partien für sich entscheiden. Die Grazer wollen den Erfolgslauf fortsetzen.

Die Übertragung beginnt mit dem Vorbericht um 20 Uhr auf Canal+.