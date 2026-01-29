Sturm-Noten: Starker Abschluss mit vielen Lichtblicken

Die Europa-League-Saison ist für den SK Sturm Graz zu Ende. Das Ausscheiden aus dem Wettbewerb stand nach der Niederlage in der Vorwoche bereits fest.

Zum Abschluss gewinnen die Grazer aber verdient mit 1:0 und verabschieden sich somit versöhnlich aus der Europa League.

LAOLA1 analysiert die Leistung aller Sturm-Spieler und verteilt Noten (1=Sehr Gut, 2=Gut, 3=Befriedigend, 4=Genügend, 5=Nicht Genügend, "-" = zu kurz eingesetzt).