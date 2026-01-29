Sturm-Noten: Starker Abschluss mit vielen Lichtblicken

DANIIL KHUDIAKOV
90 Minuten
Über weite Teile des Spiels nicht gefordert, war aber in der 20. Minute zur Stelle als man ihn gebraucht hat.
In der 89. Minute hielt er den Sieg mit einer Monsterparade fest und strahlte auch sonst Sicherheit aus.
Ein verdienter Einser!
ARJAN MALIC
bis zur 78. Minuten
Wirkte deutlich sicherer als noch vor einer Woche gegen Feyenoord, bekam aber gegen zumeist offensiv harmlose Norweger auch deutlich weniger zu tun. Er versuchte Akzente nach vorne zu setzen, sonderlich auffällig war er aber nicht.
TIM OERMANN
90 Minuten
Wieder eine unauffällige, aber starke Partie des Innenverteidigers. Ohne Fehler, mit aber einer kurzen Schrecksekunde, als er nach Seitenwechsel umknöchelte.
EMANUEL AIWU
90 Minuten
Ein Fehler bzw. Missverständnis von ihm hätte fast zum 1:0 für die Norweger geführt. Das darf auf europäischer Ebene nicht passieren. Sieht nach einem harten Foul in der 38. Minute völlig zu Recht die gelbe Karte. In der zweiten Hälfte dann aber mit einer Leistungssteigerung.
EMIR KARIC
90 Minuten
Karic kann immer wieder Akzente nach vorne setzen, in der 41. Minute auch mit einem Abschluss. Wie Malic mit einer deutlichen Verbesserung gegenüber letzter Woche.
JON GORENC STANKOVIC
90 Minuten
Ein Missverständnis zwischen ihm und Aiwu hätte fast zum Rückstand geführt. Sonst sorgte er wie so oft für die nötige Stabilität im Mittelfeld der Grazer.
LUCA WEINHANDL
bis zur 78. Minute
Der 17-Jährige spielt nicht wie ein 17-Jähriger. Mit viel Selbstvertrauen vom Vize-Weltmeistertitel ausgestattet, fordert er immer wieder den Ball und zeigt viel Präsenz. Ein Abschluss von ihm in der 44. Minute war gut im Ansatz aber zu zentral.
TOMI HORVAT
90 Minuten
Der Slowene hat Pech, als ein Abschluss in der 10. Minute nur an die Stange geht. Im Offensivspiel war er wieder einer der auffälligsten der Grazer und hat auch beim Siegtor seine Füße im Spiel. Sturm sollte hoffen, dass er zumindest bis Sommer bleibt.
OTAR KITEISHVILI
bis zur 90. Minute, Siegtreffer
Der Georgier war wie immer das Kreativzentrum der Grazer, hat Pech, als Horvat eine tolle Hereingabe knapp verpasst. Sein erster Führungstreffer wurde aufgrund einer hauchdünnen Abseitsstellung zurückgepfiffen. Wer, wenn nicht er, sollte aber auch den Siegtreffer erzielen. Starke Leistung!
MAURICE MALONE
bis zur 78. Minuten
Malone blieb über weite Strecken blass. Ein schwieriges Spiel für einen Stürmer gegen tiefstehende Norweger.
AXEL KAYOMBO
66 Minuten
Kayombo zeigte sich bemüht, aber gelungen ist ihm nicht viel. Er hatte nicht viele Ballaktionen und schon gar keine Chancen. In der 66. Minute als erster Spieler der Grazer von Trainer Ingolitsch vom Feld genommen.
SEEDY JATTA
ab 66. Minute
Trat kurz in Erscheinung, als der Norweger mit einem Landsmann zusammenstößt. Das wars dann aber auch wieder. Jatta konnte sonst, wie auch Malone und Kayombo zuvor, nicht wirklich Akzente setzen.
FILIP ROZGA
ab 78. Minute
Blieb unauffällig, zu kurz im Einsatz und zu wenige Ballaktionen, um ihn zu benoten.
Jeyland Mitchell
ab 78. Minute
Ohne nennenswerte Aktionen, aber machte seine Sache sauber.
Belmin Beganovic
ab 78. Minute
Einer der drei Wechsel zu Beginn der Schlussphase. Auch er ohne nennenswerte Aktion.
Niklas Geyrhofer
ab 90. Minute
Zum Schluss gekommen, um das Ergebnis abzusichern. Das gelang.