Sturm-Noten: Starker Abschluss mit vielen Lichtblicken

Sturm gelingt ein versöhnlicher Abschied aus der Europa League. Dabei konnten einige Spieler eine klare Leistungssteigerung gegenüber letzter Woche zeigen. Die Noten:

Die Europa-League-Saison ist für den SK Sturm Graz zu Ende. Das Ausscheiden aus dem Wettbewerb stand nach der Niederlage in der Vorwoche bereits fest.

Zum Abschluss gewinnen die Grazer aber verdient mit 1:0 und verabschieden sich somit versöhnlich aus der Europa League.

LAOLA1 analysiert die Leistung aller Sturm-Spieler und verteilt Noten (1=Sehr Gut, 2=Gut, 3=Befriedigend, 4=Genügend, 5=Nicht Genügend, "-" = zu kurz eingesetzt).

DANIIL KHUDIAKOV

90 Minuten

Über weite Teile des Spiels nicht gefordert, war aber in der 20. Minute zur Stelle als man ihn gebraucht hat.

In der 89. Minute hielt er den Sieg mit einer Monsterparade fest und strahlte auch sonst Sicherheit aus.

Ein verdienter Einser!

ARJAN MALIC

bis zur 78. Minuten

Wirkte deutlich sicherer als noch vor einer Woche gegen Feyenoord, bekam aber gegen zumeist offensiv harmlose Norweger auch deutlich weniger zu tun. Er versuchte Akzente nach vorne zu setzen, sonderlich auffällig war er aber nicht.

TIM OERMANN

90 Minuten

Wieder eine unauffällige, aber starke Partie des Innenverteidigers. Ohne Fehler, mit aber einer kurzen Schrecksekunde, als er nach Seitenwechsel umknöchelte.

EMANUEL AIWU

90 Minuten

Ein Fehler bzw. Missverständnis von ihm hätte fast zum 1:0 für die Norweger geführt. Das darf auf europäischer Ebene nicht passieren. Sieht nach einem harten Foul in der 38. Minute völlig zu Recht die gelbe Karte. In der zweiten Hälfte dann aber mit einer Leistungssteigerung.

EMIR KARIC

90 Minuten

Karic kann immer wieder Akzente nach vorne setzen, in der 41. Minute auch mit einem Abschluss. Wie Malic mit einer deutlichen Verbesserung gegenüber letzter Woche.

JON GORENC STANKOVIC

90 Minuten

Ein Missverständnis zwischen ihm und Aiwu hätte fast zum Rückstand geführt. Sonst sorgte er wie so oft für die nötige Stabilität im Mittelfeld der Grazer.

LUCA WEINHANDL

bis zur 78. Minute

Der 17-Jährige spielt nicht wie ein 17-Jähriger. Mit viel Selbstvertrauen vom Vize-Weltmeistertitel ausgestattet, fordert er immer wieder den Ball und zeigt viel Präsenz. Ein Abschluss von ihm in der 44. Minute war gut im Ansatz aber zu zentral.

TOMI HORVAT

90 Minuten

Der Slowene hat Pech, als ein Abschluss in der 10. Minute nur an die Stange geht. Im Offensivspiel war er wieder einer der auffälligsten der Grazer und hat auch beim Siegtor seine Füße im Spiel. Sturm sollte hoffen, dass er zumindest bis Sommer bleibt.

OTAR KITEISHVILI

bis zur 90. Minute, Siegtreffer

Der Georgier war wie immer das Kreativzentrum der Grazer, hat Pech, als Horvat eine tolle Hereingabe knapp verpasst. Sein erster Führungstreffer wurde aufgrund einer hauchdünnen Abseitsstellung zurückgepfiffen. Wer, wenn nicht er, sollte aber auch den Siegtreffer erzielen. Starke Leistung!

MAURICE MALONE

bis zur 78. Minuten

Malone blieb über weite Strecken blass. Ein schwieriges Spiel für einen Stürmer gegen tiefstehende Norweger.

AXEL KAYOMBO

66 Minuten

Kayombo zeigte sich bemüht, aber gelungen ist ihm nicht viel. Er hatte nicht viele Ballaktionen und schon gar keine Chancen. In der 66. Minute als erster Spieler der Grazer von Trainer Ingolitsch vom Feld genommen.

SEEDY JATTA

ab 66. Minute

Trat kurz in Erscheinung, als der Norweger mit einem Landsmann zusammenstößt. Das wars dann aber auch wieder. Jatta konnte sonst, wie auch Malone und Kayombo zuvor, nicht wirklich Akzente setzen.

FILIP ROZGA

ab 78. Minute

Blieb unauffällig, zu kurz im Einsatz und zu wenige Ballaktionen, um ihn zu benoten.

Jeyland Mitchell

ab 78. Minute

Ohne nennenswerte Aktionen, aber machte seine Sache sauber.

Belmin Beganovic

ab 78. Minute

Einer der drei Wechsel zu Beginn der Schlussphase. Auch er ohne nennenswerte Aktion.

Niklas Geyrhofer

ab 90. Minute

Zum Schluss gekommen, um das Ergebnis abzusichern. Das gelang.

UEFA Europa League Fußball SK Sturm Graz Brann Bergen Otar Kiteishvili Fabio Ingolitsch