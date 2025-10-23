Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg RBS Ferencvaros Budapest Ferencvaros Budapest FTC
Heute 18:45 Uhr
NEWS

Hier siehst du Salzburg gegen Ferencvaros im TV

Salzburg spielt am dritten Spieltag in der UEFA Europa League gegen den ungarischen Serienmeister Ferencváros Budapest. Hier siehst du das Spiel live:

Hier siehst du Salzburg gegen Ferencvaros im TV Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Der FC Salzburg empfängt am Mittwoch in der dritten Runde der Ligaphase der UEFA Europa League Ferencváros Budapest (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die „Bullen“ starteten mit zwei Niederlagen in die Ligaphase und sind motiviert, nun vor heimischem Publikum die ersten Punkte einzufahren.

Ferencváros startete mit einem Sieg sowie einem Remis in die Ligaphase. Die Ungarn wollen den nächsten Schritt Richtung K.O-Phase machen.

Europa League heute LIVE auf ServusTV

Wer beim Duell zwischen Salzburg und Ferencváros nicht im Stadion ist, kann die Partie live im Free-TV bei ServusTV verfolgen. Die Übertragung beginnt mit dem Vorbericht um 18:30 Uhr. Auch im Stream auf ServusTV On ist das Spiel live zu sehen.

