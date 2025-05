Dieser TV-Sender zeigt Tottenham gegen Manchester United

In Bilbao duellieren sich Tottenham und Manchester United am Abend um den Titel in der UEFA Europa League (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Beide Teams haben damit noch die Möglichkeit, eine verkorkste Saison zu retten und sich einen Startplatz für die Ligaphase in der kommenden Champions-League-Saison zu sichern.

Die Spurs triumphierten im Halbfinale souverän über Bodö/Glimt (Norwegen), die "Red Devils" setzten sich mit zwei starken Vorstellungen gegen Athletic Bilbao durch, das damit ein Endspiel vor heimischem Publikum verpasste.

Danso könnte Geschichte schreiben

Mittendrin im Geschehen ist am Abend auch ÖFB-Nationalspieler Kevin Danso, der als erster Österreicher in einem EL-Finale auf dem Platz stehen könnte. Der 26-Jährige wird aller Voraussicht nach aber vorerst auf der Bank Platz nehmen müssen.

Martin Hinteregger gewann mit Eintracht Frankfurt zwar 2022 den Bewerb, fiel aber verletzungsbedingt im Finale aus.

Wer den EL-Kracher vor den TV-Geräten mitverfolgen will, kann dies bei Canal+ machen. Der Streaming-Anbieter überträgt die Partie ab 20 Uhr live.

Bereits ab 12,50 Euro pro Monat kannst du dir ein Abo bei CANAL+ sichern, um kein internationales Spiel von österreichischen Vertretern zu verpassen. Alle Informationen zum Streamingangebot findest du HIER>>>

Doch auch im Free-TV gibt es das Endspiel live zu sehen. RTL startet mit der eigenen Übertragung ab 20:15 Uhr.

Happel machte es vor: Die größten Europa-League-Comebacks