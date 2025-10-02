Suche
    SK Sturm Graz SK Sturm Graz STU Glasgow Rangers Glasgow Rangers RFC
    Endstand
    2:1
    2:0, 0:1
    • Tomi Horvat
    • Otar Kiteishvili
    • Djeidi Gassama
    Dieser TV-Sender zeigt Sturm Graz gegen Glasgow Rangers

    Nach der Auftaktniederlage gegen Midtjylland möchten die Grazer gegen die Rangers in der Europa League anschreiben. Wo du die Partie im TV mitverfolgen kannst:

    Dieser TV-Sender zeigt Sturm Graz gegen Glasgow Rangers Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Holt Sturm die ersten Punkte in der Europa League 2025/26?

    Am Donnerstag empfangen die Steirer im ersten Heimspiel der Ligaphase die Glasgow Rangers (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>). Das erste Spiel gegen Midtjylland verlor die Elf von Jürgen Säumel mit 0:2, während die Schotten Genk mit 0:1 unterlagen. Nun dürften beide den ersten Dreier anpeilen.

    Besonderer Beigeschmack: Vor 25 Jahren gelang den Grazern unter Ivica Osim die Sensation gegen die Rangers. In der Champions League triumphierten die "Schwoazn" mit 5:0. Mehr dazu hier >>>

    Für all jene, die nicht das Stadion in der steirischen Landeshauptstadt besuchen können, gibt es natürlich die Möglichkeit, die Partie im TV mitzuverfolgen. Das Duell wird auf "Sky Sport Austria 2" sowie im "Sky"-Livestream übertragen.

    Sturm Graz gegen Glasgow Rangers im LAOLA1-Live-Ticker >>>

