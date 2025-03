Die Europa-League-Reise der AS Roma ist beendet.

Am Donnerstagabend setzte es für die "Giallorossi" im Achtelfinalduell mit Athletic Bilbao eine deutliche Rückspielniederlage (zum Spielbericht >>>).

Zur tragischen Figur avancierte dabei ausgerechnet Mats Hummels - der 36-jährige Abwehrroutinier erwischte einen Abend zum Vergessen.

Während der Deutsche im Anschluss mit gnadenloser Selbstkritik aufwartete, ging die italienische Presse mit dem langjährigen BVB-Abwehrchef hart ins Gericht

"Alles kaputt gemacht"

Eigentlich hatte sich die Roma im Hinspiel im heimischen Stadio Olimpico mit einem 2:1-Sieg eine vielversprechende Ausgangslage erspielt.

Im Rückspiel im San Mames zu Bilbao nahm das Unheil aber bereits nach elf Minuten seinen Lauf. Der in der Innenverteidigung aufgebotene Hummels servierte als letzter Mann im Aufbauspiel einen Pass direkt in die Füße von Bilbao-Angreifer Sannadi, woraufhin er diesen auf dem Weg in Richtung Roma-Tor rustikal zu Fall brachte.

Schiedsrichter Clement Turpin entschied auf Rot wegen Torraub - eine harte und hochumstrittene Entscheidung. Die italienische Presse hatte da den alleinigen Schuldigen für die bittere Pleite allerdings bereits ausgemacht.

So schreib beispielsweise die "Gazzetta dello Sport", das Aus der Roma sei primär der "Dummheit" Hummels geschuldet. Hummels habe "nach nur elf Minuten Spielzeit alles zunichtegemacht" und habe "den Spielplan der Giallorossi" komplett geändert.

Emotionale Entschuldigung: "Habe alle im Stich gelassen"

Die "Corriere dello Sport" schrieb von einem "Hummels-Desaster" und einem "doppelten Fehler, der der Roma das Leben kostete".

Obendrein stichelte das Blatt: "Vom Oscar für den längsten Urlaub bis zum Oscar für den absurdesten Fehler.", und nahm damit Bezug auf ein Posting Hummels, das unlängst für Wirbel gesorgt hatte.

Der gescholtene Verteidiger gab sich im Anschluss via "Instagram" reumütig. Hummels richtete noch am Abend emotionale Worte an die Fans seines Klubs.

"Es tut mir leid. Ich habe heute alle mit einem Fehler im Stich gelassen. Diese Spiele waren früher die, in denen sich das Team auf mich verlassen konnte. Jetzt habe ich dem ganzen Verein den Traum vom Sieg der Europa League gekostet".

Hummels schloss seine Stellungnahme mit den Worten: "Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich bin genauso enttäuscht wie ihr alle".

