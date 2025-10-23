Crystal Palace muss am zweiten Spieltag der UEFA Conference League die erste Niederlage hinnehmen.

Das von Oliver Glasner betreute Team verliert vor heimischem Publikum mit 0:1 gegen AEK Larnaka. Die Gastgeber haben mehr vom Spiel, das Tor fällt aber auf der anderen Seite: Riad Bajic erzielt das Goldtor nach einem Fehler der Londoner im Spielaufbau (51.).

Der aktuell Tabellenfünfte der zyprischen Liga ist in der Conference League damit ohne Punktverlust Zweiter.

Ebenfalls den zweiten Sieg eingefahren hat der FSV Mainz 05. Der Deutsche Bundesligist besiegt HSK Zrinjski Mostar mit 1:0. Nelson Weiper sorgt in der 24. Minute für die Mainzer Führung, Mostars Igor Savic fliegt noch in der ersten Halbzeit nach einem groben Foul vom Platz (38.). Philipp Mwene wird bei den Gastgebern in der 74. Minute eingewechselt, Nikolas Veratschnig verfolgt das Spiel von der Bank aus.

Lech Posen verliert in Gibraltar

Der FC Lausanne (1:0-Sieg bei Hamrun Spartans), NK Celje (2:0 bei Shamrock Rovers) und Samsunspor (3:0 über Dynamo Kiev) halten ebenso beim Punktemaximum nach dem zweiten Spieltag.

Legia Warschau feiert einen 2:1-Sieg bei Shakhtar Donetsk. Rafal Augustyniak erzielt spät in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer den entscheidenden Treffer (90.+4) - Luca Meirelles hat zwischenzeitlich für die Ukrainer ausgeglichen (61). Lech Posten, das Rapid zum Auftakt mit 4:1 besiegt hat, verliert etwas überraschend bei Lincoln Red Imps FC (Gibraltar) mit 0:1.

HNK Rijeka gegen Sparta Prag ist zur Halbzeit beim Stand von 0:0 wegen starken Regens abgebrochen worden.