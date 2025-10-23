Nächste Niederlage für Rapid!

Am zweiten Spieltag der Ligaphase in der UEFA Conference League müssen sich die Hütteldorfer daheim gegen die Fiorentina mit 0:3 geschlagen geben (zum Spielbericht >>>).

Das Spiel beginnt für Rapid dabei denkbar ungünstig, erneut steht Torhüter Niklas Hedl im Mittelpunkt, der keine gute Figur macht. Aber auch seine Mitspieler können sich nicht wirklich auszeichnen.

LAOLA1 analysiert die Leistung aller Rapid-Kicker und verteilt Noten (1=Sehr Gut, 2=Gut, 3=Befriedigend, 4=Genügend, 5=Nicht Genügend, "-" = zu kurz eingesetzt).