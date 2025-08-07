Ausria Wien trifft am Donnerstag im Hinspiel der dritten Runde der Conference-League-Qualifikation auswärts auf Banik Ostrava (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

In der heimischen Bundesliga remisierten die Veilchen zum Auftakt auswärts beim GAK mit 2:2 und haderten einem vergebenen Sieg nach. Nach der Cup-Blamage gegen Voitsberg brauchen die Wiener ein Erfolgserlebnis, ansonsten droht Unruhe.

Gegen den FC Spaeri konnten die Wiener in der letzten UECL-Quali-Runde immerhin in Summe mit 7:0 gewinnen.

Banik Ostrava remisierte in der heimischen Liga zuletzt 1:1 bei Dukla Prag und belegt den 13. Tabellenrang nach drei absolvierten Runden.

LIVE-Ticker:

