Suche
    FC Banik Ostrava FC Banik Ostrava FCB
    FK Austria Wien FK Austria Wien FAK
    Heute 18:30 Uhr
    • Spielbericht
    • Ticker
    • Live-Spielfeld
    • Aufstellung
    • Details
    • Tabelle
    news

    Conference-League-Quali heute: Banik Ostrava - Austria Wien

    Der FAK will sich im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde in Tschechien eine gute Ausgangslage schaffen. LIVE-Infos:

    Conference-League-Quali heute: Banik Ostrava - Austria Wien Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Ausria Wien trifft am Donnerstag im Hinspiel der dritten Runde der Conference-League-Qualifikation auswärts auf Banik Ostrava (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

    In der heimischen Bundesliga remisierten die Veilchen zum Auftakt auswärts beim GAK mit 2:2 und haderten einem vergebenen Sieg nach. Nach der Cup-Blamage gegen Voitsberg brauchen die Wiener ein Erfolgserlebnis, ansonsten droht Unruhe.

    Gegen den FC Spaeri konnten die Wiener in der letzten UECL-Quali-Runde immerhin in Summe mit 7:0 gewinnen.

    Banik Ostrava remisierte in der heimischen Liga zuletzt 1:1 bei Dukla Prag und belegt den 13. Tabellenrang nach drei absolvierten Runden.

    LIVE-Ticker:

     

    Werner: Austria Wien hat Angebote für drei Spieler vorliegen

    Werner: Austria Wien hat Angebote für drei Spieler vorliegen

    Bundesliga

    Die Spieler mit den meisten Einsatzminuten der Saison 24/25

    Vorschau
    #20 - Stefan Tarnovanu - 5.333 Minuten
    #19 - Vinicius Junior - 5.339 Minuten

    Slideshow starten

    21 Bilder

    Kommentare