Conference League LIVE: Lech Posen - SK Rapid

Der SK Rapid startet in die Ligaphase der Conference League mit einem Auswärtsspiel bei Lech Posen (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Grün-Weißen belegen in der heimischen Liga mit 17 Punkten den ersten Platz und spielen eine bis dato gute Saison. Allerdings mussten sich die Hütteldorfer letztes Wochenende daheim im Wiener Derby mit der Austria 1:3 geschlagen geben.

Damit kassierten die Rapidler ihre erste Bundesliga-Saisonniederlage und auch in der Tabelle wurde es enger: Sturm konnte bis auf zwei Zähler heranrücken. Ein Sieg in der Conference League wäre für das Selbstvertrauen enorm wichtig.

Lech Posen ist Siebenter in der polnischen Liga und startete durchschnittlich in die Saison. Dennoch fehlen nur vier Zähler auf Rang eins und Posen ist seit drei Partien ungeschlagen.

