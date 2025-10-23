SK Rapid Wien SK Rapid Wien SCR AC Fiorentina AC Fiorentina FIO
Heute 18:45 Uhr
NEWS

Conference League heute: Rapid Wien - Fiorentina

Der SK Rapid empfängt in der zweiten Runde der Conference League den italienischen Verein ACF Fiorentina. LIVE-Infos:

Conference League heute: Rapid Wien - Fiorentina Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Hütteldorfer wollen heute gegen Fiorentina die ersten internationalen Punkte holen (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

Vor heimischem Publikum soll dem Team von Peter Stöger eine Revanche gelingen. Vor zwei Jahren mussten sich die Wiener gegen ihre heutigen Konkurrenten in der CoL-Qualifikation aufgrund des Gesamtergebnisses geschlagen geben. Das Hinspiel konnte Rapid jedoch für sich entscheiden.

Auch diese Saison lief es international noch nicht nach Plan. Zum Auftakt mussten die Grün-Weißen eine 1:4-Niederlage gegen Lech Poznań hinnehmen.

Besser erging es in der ersten Runde den Italienern. Fiorentina konnte sich gegen Sigma Olomouc aus Tschechien im eigenen Stadion mit 2:0 durchsetzen.

