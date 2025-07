Austria Wien steht souverän in der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Conference League.

Die Veilchen gewinnen das Rückspiel beim FC Spaeri in Tiflis mit 5:0, der Gesamtscore spricht mit 7:0 zugunsten des Bundesligisten eine deutliche Sprache. Der Gegner in der nächsten Runde wird am späteren Abend zwischen Legia Warschau und Banik Ostrava ermittelt.

Der Verlierer des Duells in der Europa-League-Qualifikation spielt gegen die Austria um den Aufstieg ins Conference-League-Playoff.

Dreifachschlag vor der Pause

Vier Tage nach dem blamablen Aus im UNIQA ÖFB-Cup bei Regionalligist ASK Voitsberg zeigen die Favoritner nur zu Spielbeginn leichte Unsicherheiten, übernehmen jedoch von Minute zu Minute zunehmend die Kontrolle über das Spielgeschehen.

Der erste Treffer fällt in der 41. Minute, Plavotic nickt eine Freistoßflanke von Fitz ein (41.). Zwei Minuten später tritt der Assistgeber selbst in Szene und nagelt einen Volleyschuss von der Strafraumkante an Spaeri-Torwart Putkaradze vorbei ins Netz (43.).

Noch vor dem Pausenpfiff bekommt die Truppe von Stephan Helm einen Elfmeter zugesprochen, da der georgische Verteidiger Bunturi einen Schuss von Botic im Strafraum eindeutig mit dem Arm blockiert. Malone übernimmt die Verantwortung und verwandelt etwas glücklich zum 3:0-Pausenstand (45.+1).

Eggestein jubelt über erstes Tor im Austria-Trikot

Der Tabellen-Dritte der letzten Bundesliga-Saison bleibt bei tropischen Temperaturen in der Haupstadt Georgiens auch in der zweiten Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft.

In der 55. Spielminute legt Malone das 4:0 nach, der Deutsche schnürt nach Zuspiel von Fischer alleine vor Putkaradze seinen Doppelpack (55.). Einige Minuten später hat Botic den nächsten Treffer der Veilchen am Kopf, doch Putkaradze kratzt den Ball mit einer sehenswerten Parade von der Linie (64.).

Kurz vor Anbruch der Schlussviertelstunde darf Eggestein seinen ersten Treffer im Austria-Dress bejubeln. Der deutsche Neuzugang startet von der Mittellinie einen Sololauf und kann von mehreren georgischen Verteidigern nicht gestoppt werden. Daraufhin schiebt er die Kugel von rechts ins lange Eck.

In der Schlussphase legt der Joker beinahe seinen zweiten Treffer nach, trifft nach tollem Zuspiel des ebenfalls eingewechselten Sanel Saljic aber nur die linke Stange (82.). Kurz darauf zirkelt Saljic den Ball selbst knapp über die Querlatte (83.).

Die Helm-Elf verwaltet den großen Vorsprung locker über die restliche Spielzeit und geht mit Selbstvertrauen in den Bundesliga-Auftakt am Sonntag beim GAK (17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

