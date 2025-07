Nach dem Cup-Aus in Voitsberg (2:3) ist der Blick bei der Wiener Austria auf die Conference League gerichtet.

Am Donnerstag (18 Uhr im LIVE-Ticker >>>) wartet auf die Truppe von Coach Stephan Helm in Tiflis das Rückspiel gegen den FC Spaeri, die "Veilchen" reisen mit einem 2:0-Vorsprung in die georgische Hauptstadt.

Die Partie dürfte eine Hitzeschlacht werden, denn selbst zur abendlichen Spielzeit werden Temperaturen weit jenseits der 30-Grad-Marke vorhergesagt.

Cup-Aus aufgearbeitet

Trotz der Reise- und Wetterstrapazen möchte die Austria in Georgien ihr wahres Gesicht präsentieren. "Wir haben eine sehr bittere Niederlage eingesteckt und jetzt wollen wir natürlich ein Spiel auf unserem Leistungsmaximum abliefern", erklärte Helm. Die Pleite beim Voitsberger Drittligisten hat man in Favoriten aufgearbeitet.

"Es ist eine herbe Enttäuschung gewesen. Wir haben gewisse Dinge klar angesprochen", sagte der Trainer, der auf einen Lerneffekt aus dieser Niederlage hofft.

Ohne Boateng nach Tiflis

Gegen Zweitligist Spaeri sind die Violetten Favorit, das haben die Wiener bereits im Hinspiel gezeigt. Einziges Manko vor einer Woche war die mangelhafte Chancenverwertung.

Trotz der Hitze wolle man erneut dominant auftreten, so Helm. "Das alles Entscheidende ist, dass wir aggressiv und mutig agieren, so wie wir es auch daheim gemacht haben." Nicht mit dabei ist Kelvin Boateng, der Stürmer ist angeschlagen und blieb in Wien.

Schafft die Austria den erwarteten Aufstieg in die dritte Qualifikationsrunde, dann heißt der Gegner dort entweder Banik Ostrava oder Legia Warschau (Hinspiel 2:2). Zudem würde der eng getaktete Spielplan eine Fortsetzung finden, da Hin- und Retourspiel kommende Woche und jene darauf stattfinden.

Dann könnte Linksverteidiger Lee Tae-seok bereits mit von der Partie sein, der Südkoreaner soll laut Medienberichten vor einem Engagement in Favoriten stehen.

News, Videos, Live-Ticker: Hol dir mit der neuen LAOLA1-App die Inhalte, die dich wirklich interessieren >>>