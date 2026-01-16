NEWS

UECL-Playoff: Glasner und Palace treffen auf Rapid-Gegner

Die Zwischenrunde der UEFA Conference League wurde ausgelost. Oliver Glasners Team bekommt es mit dem letzten internationalen Gegner Rapids zu tun. Alle Spiele:

UECL-Playoff: Glasner und Palace treffen auf Rapid-Gegner Foto: © GETTY
Die Begegnungen für das Playoff der UEFA Conference League sind bekannt!

Da der SK Rapid bereits in der Ligahase ausgeschieden ist, gibt es keinen österreichischen Teilnehmer in der K.-o.-Phase des dritthöchsten europäischen Wettbewerbs.

Mit Crystal Palace ist immerhin noch ein Team im Bewerb, das von einem Österreicher trainiert wird. Oliver Glasners Mannschaft trifft im Playoff auf Zrinjki Mostar. Die Bosnier waren der letzte UECL-Gegner von Rapid in dieser Saison.

Alle Paarungen des UECL-Playoffs:

  • Zrinjski Mostar - Crystal Palace

  • Jagiellonia Bialystok- AC Fiorentina

  • Omonia Nikosia - HNK Rijeka

  • Sigma Olmütz vs. Lausanne Sport

  • KuPS vs. Lech Posen

  • Shkendija vs. Samsunspor

  • FC Noah vs. AZ Alkmaar

  • KF Drita vs. NK Celje

