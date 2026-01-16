UECL-Playoff: Glasner und Palace treffen auf Rapid-Gegner

Die Begegnungen für das Playoff der UEFA Conference League sind bekannt!

Da der SK Rapid bereits in der Ligahase ausgeschieden ist, gibt es keinen österreichischen Teilnehmer in der K.-o.-Phase des dritthöchsten europäischen Wettbewerbs.

Mit Crystal Palace ist immerhin noch ein Team im Bewerb, das von einem Österreicher trainiert wird. Oliver Glasners Mannschaft trifft im Playoff auf Zrinjki Mostar. Die Bosnier waren der letzte UECL-Gegner von Rapid in dieser Saison.

Alle Paarungen des UECL-Playoffs: