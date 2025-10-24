Stöger will umrühren: "Klarheit geht manchmal über Harmonie"

Dinge, bei denen es nicht um Stellschrauben gehe, auch nicht nur um die aktuelle Mannschaft und Situation. Da würden kleinere Ansätze probiert - mehr ist im anstehenden Rhythmus mit Spielen alle drei bis vier Tage nicht möglich.

"Wir versuchen schon klar, in Problemzonen darauf zu schauen, was man auf Strecke verändern muss. Es sind einige Dinge, die man möglicherweise immer gleich bewertet hat, ohne genau draufzuschauen. Wenn man einiges immer gleich macht und glaubt, dass ein besseres Ergebnis dabei rauskommt, ist man nicht am richtigen Weg."

Das mache die Notwendigkeit einer kurzfristigen Trendwende nicht leichter, "aber es ist von uns und vor allem von meiner Person schon notwendig, einige Sachen aufzubrechen."

Es rumort

Welche Dinge er damit genau meinte? Das könne er zwar beantworten, "mag ich aber nicht", wollte Stöger das Fass unmittelbar nach der Fiorentina-Niederlage nicht öffentlich aufmachen.

"Ich bin der Meinung, es gibt ein paar Dinge, die immer wieder gleich waren. Wo man nicht genau drauf geschaut hat. Da sind wir jetzt mittendrin, das ist auch in meiner Verantwortung von der Position und Erfahrung, Dinge anzusprechen. Da kommt dann der Klassiker, dass Klarheit manchmal über Harmonie geht", wird sein Ton intern strenger.

Wohl nicht nur gegenüber der Mannschaft?

In den nächsten Aufgaben reicht ein Mitarbeits-Plus nicht

Die Frage ist, wie viel Zeit und Raum Stöger überhaupt haben wird, diese strukturellen Themen anzugehen. Mannschaft und Klub brauchen wieder Ergebnisse.

Spätestens Mitte nächster Woche auf jeden Fall. Nach dem Auswärtsspiel in Ried folgt jenes beim SKN St. Pölten - da geht es um den Verbleib im ÖFB-Cup bei einem Team, das trotz nomineller Zweitklassigkeit durch die aktuellen sportlichen Leistungen beider Seiten die Außenseiterrolle kaum mehr für sich beanspruchen kann.

Die Qualität der Fiorentina haben zwar beide Kontrahenten nicht. Rapid allerdings auch keine Zeit für Adaptierungen im relevanten Ausmaß.

So blieb nur die Besinnung auf Aspekte, die in dieser Saison schon besser funktionierten.