Das Duell in der ersten Quali-Runde zur Conference League wirkte bereits entschieden: NSÍ Runavík von den Faröern hatte das Hinspiel gegen HJK Helsinki nämlich mit 4:0 klar für sich entschieden.

Das Rückspiel sollte den Einzug in die nächste Runde nicht mehr großartig beeinflussen - sollte man meinen. Die Finnen belehrten die Zuschauer eines besseren.

Lucas Lingman eröffnet in der 15. Minute den Torreigen, Alexander Ring trifft zum 2:0 (53.), Santeri Hostikka erhöht auf 3:0 (79.) und Giorgos Antzoulas rettet Helsinki in der vierten Minute der Nachspielzeit mit seinem Tor in die Verlängerung.

Einwechslung als Goldgriff

In dieser wird der eingewechselte Hostikka zum Helden. Der Spieler war wegen einer Lungenentzündung einen Monat ausgefallen, steuert nach seiner Einwechslung das entscheidende 5:0 bei.

"Ich wurde angewiesen, auf den Platz zu gehen und Tore zu schießen. Wir brauchten drei Tore", sagte Hostikka gegenüber "Iltalehti": "Ich erhole mich immer noch. Natürlich konnte ich nicht von Beginn an spielen", erklärte der Matchwinner.

In beiden Spielen wurden die Kantersiege durch Rote Karten für das unterlegene Team begünstigt. In der nächsten Runde trifft das finnische Team auf den bulgarischen Vertreter Arda Kardzhal.

