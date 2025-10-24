Glasner nach Europacup-Blamage: "Vielleicht hat es das gebraucht"

Sein Team trat gegen den aktuellen Fünften der zypriotischen Meisterschaft zwar dominant auf und verzeichnete u.a. einen Lattenschuss, wurde infolge eines unnötigen Ballverlusts kurz nach der Pause aber eiskalt erwischt.

"Immer wieder hört man, dass man als Premier-League-Klub die Conference League gewinnt. Bleib' am Boden! Ich weiß nicht, ob ein Debütant den Bewerb gewinnen kann. Ich glaube nicht," so Glasner.

Arsenal vor der Brust

In den vergangenen Wochen war Crystal Palace angesichts der bisher starken Saison, aber auch der Oberösterreicher selbst mit Lob überhäuft worden. Umso stärker dürfte sich für den Premier-League-Trainer des Monats September der Kontrast am Donnerstag angefühlt haben. "Ein frustrierender Abend, aber wir werden daraus lernen", betonte Glasner.

Am Sonntag (15.00 Uhr) gastiert man im Londoner Derby bei Leader Arsenal. Eine schwere Aufgabe, wie gemacht für den Außenseiter. Der muss sich nach einer Serie von 19 Spielen ohne Niederlage aber wieder aufrappeln. In den jüngsten drei Pflichtspielen gab es nur einen Punkt.