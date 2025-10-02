Die internationale Reise 2025/26 des SK Rapid beginnt.

Am Donnerstag steigen die Hütteldorfer in die Ligaphase der UEFA Conference League ein. Der Gegner heißt Lech Posen aus Polen, Anpfiff ist um 18:45 Uhr (im LIVE-Ticker >>>).

In der vergangenen Spielzeit endete die Europacup-Reise der Grün-Weißen erst im Viertelfinale. Das Selbstvertrauen der Hütteldorfer dürfte durch die Derbyniederlage gegen die Wiener Austria aber zumindest ein bisschen getrübt sein.

Die Partie wird vom Streaminganbieter CANAL+ gezeigt. Übertragungsbeginn ist um 18:00 Uhr.

Bereits ab 12,50 Euro pro Monat kannst du dir ein Abo bei CANAL+ sichern, um kein internationales Spiel von österreichischen Vertretern zu verpassen. Alle Informationen zum Streamingangebot findest du HIER>>>

VIDEO: Rapid - Wo ist der Kampfgeist?