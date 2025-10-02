Suche
    KKS Lech Posen KKS Lech Posen LPO SK Rapid Wien SK Rapid Wien SCR
    Endstand
    4:1
    3:0, 1:1
    • Luis Palma
    • Mikael Ishak
    • Taofeek Ismaheel
    • Leo Bengtsson
    • Andrija Radulovic
    • Bericht
    • Ticker
    • Live-Spielfeld
    • Aufstellung
    • Statistik
    • Details
    • Tabelle
    news

    Dieser Anbieter zeigt Lech Posen gegen Rapid live im TV

    Mit dem SK Rapid steigt nun auch der letzte österreichische Vertreter in das internationale Geschäft ein. Wo du den Auftakt live mitverfolgen kannst:

    Dieser Anbieter zeigt Lech Posen gegen Rapid live im TV Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Die internationale Reise 2025/26 des SK Rapid beginnt.

    Am Donnerstag steigen die Hütteldorfer in die Ligaphase der UEFA Conference League ein. Der Gegner heißt Lech Posen aus Polen, Anpfiff ist um 18:45 Uhr (im LIVE-Ticker >>>).

    In der vergangenen Spielzeit endete die Europacup-Reise der Grün-Weißen erst im Viertelfinale. Das Selbstvertrauen der Hütteldorfer dürfte durch die Derbyniederlage gegen die Wiener Austria aber zumindest ein bisschen getrübt sein.

    Die Partie wird vom Streaminganbieter CANAL+ gezeigt. Übertragungsbeginn ist um 18:00 Uhr.

    Bereits ab 12,50 Euro pro Monat kannst du dir ein Abo bei CANAL+ sichern, um kein internationales Spiel von österreichischen Vertretern zu verpassen. Alle Informationen zum Streamingangebot findest du HIER>>>

    Rapid: Ist der Kader stärker als 2024?

    Rapid: Ist der Kader stärker als 2024?

    Europa Conference League

    VIDEO: Rapid - Wo ist der Kampfgeist?

    Mehr zum Thema

    "Wunden geleckt": Rapid will in Polen anderes Gesicht zeigen

    "Wunden geleckt": Rapid will in Polen anderes Gesicht zeigen

    Europa Conference League
    16
    LIVE: Rapid muss in Posen ein Debakel abwenden

    LIVE: Rapid muss in Posen ein Debakel abwenden

    Europa Conference League - Spielbericht
    230
    Rapids Start in die Conference League misslingt völlig

    Rapids Start in die Conference League misslingt völlig

    Europa Conference League - Spielbericht
    114
    Setzen, fünf! Die Noten zur Rapid-Blamage in Polen

    Setzen, fünf! Die Noten zur Rapid-Blamage in Polen

    Europa Conference League
    46
    VIDEO: Zwei Hedl-Fehler leiten Ohrfeige für Rapid ein

    VIDEO: Zwei Hedl-Fehler leiten Ohrfeige für Rapid ein

    Europa Conference League
    4
    Burgstaller: Rapids Niederlage "keine Charakterfrage"

    Burgstaller: Rapids Niederlage "keine Charakterfrage"

    Europa Conference League
    28
    Rapid: Ist der Kader stärker als 2024?

    Rapid: Ist der Kader stärker als 2024?

    Europa Conference League
    25
    Ogris und Weinhofer fordern "mehr Mentalitäts-Monster"

    Ogris und Weinhofer fordern "mehr Mentalitäts-Monster"

    Sonstiges - Ogris-Stammtisch
    32

    Kommentare