Satellitenprobleme bei Rapid gegen Craiova

Kein TV-Bild!

Die Zuseher der Conference-League-Partie zwischen dem SK Rapid und Universitatea Craiova (0:1 - Spielbericht >>>) haben sich in Halbzeit eins lange gedulden müssen: In der Anfangsphase konnte "ServusTV" nämlich keine Bilder zeigen. Laut des Fernsehsenders "gab es ein lineares Satellitenproblem".

Der Streaming-Plattform "ServusTV On" hatte dagegen keine Probleme gehabt. Den spielentscheidenden Treffer der Gäste (37.) hat aber auch das TV-Publikum wieder live mitverfolgen können.