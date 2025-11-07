SK Rapid Wien SCR
CS Universitatea Craiova 1948 CSU
Endstand
0:10:1 , 0:0
Oleksandr Romanchuk
NEWS
Satellitenprobleme bei Rapid gegen Craiova
Die Fernseh-Zuseher auf "Servus TV" haben sich in der Anfangsphase des Rapid-Spiels gedulden müssen - erst Mitte der ersten Halbzeit klappte es mit dem TV-Bild wieder.
Kein TV-Bild!
Die Zuseher der Conference-League-Partie zwischen dem SK Rapid und Universitatea Craiova (0:1 - Spielbericht >>>) haben sich in Halbzeit eins lange gedulden müssen: In der Anfangsphase konnte "ServusTV" nämlich keine Bilder zeigen. Laut des Fernsehsenders "gab es ein lineares Satellitenproblem".
Der Streaming-Plattform "ServusTV On" hatte dagegen keine Probleme gehabt. Den spielentscheidenden Treffer der Gäste (37.) hat aber auch das TV-Publikum wieder live mitverfolgen können.