Vier Mbappe-Tore! Real gibt sich gegen Piräus keine Blöße

In der UEFA Champions League liefert der fünfte Spieltag einen torreichen Schlagabtausch zwischen Olympiacos Piräus und Real Madrid, den die Gäste mit 4:3 für sich entscheiden.

Die Partie beginnt mit hohem Tempo und einer frühen Überraschung für die favorisierten Madrilenen.

Bereits in der achten Minute schiebt Chiquinho nach Vorlage von Ayoub El Kaabi zur 1:0-Führung für Piräus ein. Die Antwort der von Xabi Alonso trainierten Spanier lässt jedoch nicht lange auf sich warten.

Nachdem Vinicius Junior noch am Schlussmann scheitert (3.), erzielt Kylian Mbappé in der 22. Minute den Ausgleich. Nur zwei Minuten später legt der Franzose per Kopf nach und stellt auf 2:1 für die Gäste (24.). Noch vor der Halbstundenmarke komplettiert Mbappé seinen lupenreinen Hattrick und sorgt mit dem Treffer zum 3:1 (29.) für eine komfortable Pausenführung.

Mbappe macht Viererpack perfekt

Nach dem Seitenwechsel gibt sich Olympiacos nicht auf und kommt mit neuem Mut aus der Kabine. Der eingewechselte Mehdi Taremi belohnt die Bemühungen der Griechen und verkürzt in der 52. Minute per Kopf auf 2:3.

Die Hoffnung im Stadion währt jedoch nur kurz, denn Kylian Mbappé hat an diesem Abend noch nicht genug: In der 60. Minute stellt er mit seinem vierten Treffer des Abends den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her und erhöht auf 4:2.

Trotz des erneuten Rückschlags kämpfen die Hausherren unermüdlich weiter. Nachdem Versuche von Daniel Podence und Gelson Martins noch abgewehrt werden, erzielt Ayoub El Kaabi in der 81. Minute per Kopfball den 3:4-Anschlusstreffer und sorgt für eine hochspannende Schlussphase.

Olympiacos wirft in den letzten Minuten alles nach vorne, kann den Ausgleich aber nicht mehr erzwingen.

PSG siegt, Liverpool verliert erneut

Titelverteidiger Paris Saint-Germain setzt sich in einem turbulenten Duell gegen Tottenham durch – und das trotz zweier Rückstände. Richarlison bringt die Londoner nach 35 Minuten in Front, ehe Vitinha kurz vor der Pause den Gleichstand herstellt.

Direkt nach dem Wiederanpfiff schlägt Kolo Muani gegen seinen früheren Klub zu und sorgt für das 2:1 der Spurs (50.). Doch PSG antwortet eindrucksvoll: Vitinha legt erneut nach (53.), Fabian Ruiz dreht die Partie endgültig (59.) und Pacho baut die Führung weiter aus (65.). Kolo Muani kann in Minute 72 zwar noch einmal verkürzen, doch Vitinha macht in der 85. Minute per Elfmeter seinen Dreierpack und damit auch den Sieg perfekt.

Für Liverpool setzt sich der Negativlauf fort. Die Reds unterliegen PSV Eindhoven mit 1:4 und rutschen damit noch tiefer in ihre Ergebniskrise.

Atletico siegt Last-Minute

Im Duell des Vorjahresfinalisten spielt Inter Mailand gegen Atletico Madrid lange auf Augenhöhe.

Alvarez bringt die Gäste zunächst in Führung, Zielinski gleicht nach 54 Minuten aus. In der Nachspielzeit schlägt jedoch Gimenez zu und sichert Atlético den späten 2:1-Erfolg.