Pafos FC Pafos FC PAF
AS Monaco AS Monaco ASM
Endstand
2:2
1:2 , 1:0
  • David Luiz
  • Mohammed Salisu e
  • Takumi Minamino
  • Folarin Balogun
NEWS

AS Monaco kommt auf Zypern nicht über ein Remis hinaus

Der Ligue-1-Klub muss sich nach einem späten Eigentor mit nur einem Punkt begnügen. Auch Kopenhagen gibt in der Schlussphase fast den Sieg aus der Hand.

AS Monaco kommt auf Zypern nicht über ein Remis hinaus Foto: © GEPA
In einem packenden Champions League-Duell im Alphamega Stadium erkämpft sich Pafos FC gegen AS Monaco am fünften Spieltag ein 2:2-Unentschieden.

Takumi Minamino bringt die Gäste früh in Führung (5. Minute), David Luiz gleicht für die Zyprioten per Kopfball aus (18.).

Folarin Balogun stellt noch vor der Pause die Führung für Monaco wieder her (26.), bevor Mohammed Salisu in der 88. Minute mit einem unglücklichen Eigentor den späten Ausgleich für Pafos besiegelt.

Attraktiver Beginn

Das Match beginnt furios, mit drei Toren in den ersten 26 Minuten. Monaco, das in der Champions League bereits unter Druck steht, erwischt den perfekten Start durch Minaminos frühen Treffer nach Vorlage von Maghnes Akliouche.

Doch die Hausherren zeigen sich unbeeindruckt und kontern durch den erfahrenen David Luiz, der eine Hereingabe von Mislav Orsic mit dem Kopf verwertet. Balogun, der nach seiner Sperre ins Team zurückgekehrt ist, sorgt mit seinem Tor kurz darauf wieder für klare Verhältnisse zugunsten der Franzosen.

In der zweiten Halbzeit bleibt Monaco das bessere Team und testet den Pafos-Torhüter häufiger, doch die Zyprioten verteidigen mit Leidenschaft. Als der Sieg für die Gäste bereits sicher scheint, lenkt Salisu bei einem verzweifelten Abwehrversuch den Ball unglücklich ins eigene Netz und bescherte Pafos den umjubelten Ausgleich.

Pophos steht bei sechs Punkten, hat aber das schlechtere Torverhältnis als Gegner Monaco, der ebenfalls bei sechs Zählern hält.

Erster Sieg für Kopenhagen

Der FC Kopenhagen gewinnt indes sein erstes Spiel der CL-Ligaphase.

Im Heimspiel gegen Kairat Almaty bringt Viktor Dadason die Dänen in der 26. Minute in Führung, nach der Pause erhöhen Jordan Larsson per Elfmeter (59.) und der Brasilianer Robert (73.) auf 3:0. Die Gäste machen das Spiel in der Schlussphase zwar noch einmal spannend - Dastan Satpaev (81.) und Olzhas Baybek (90.) bringen Kairat Almaty auf 3:2 heran, es bleibt aber beim Sieg.

Kopenhagen hält nun bei vier Zählern, Kairat Almaty steht mit nur einem Punkt an vorletzter Stelle der Tabelle.

