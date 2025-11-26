AS Monaco kommt auf Zypern nicht über ein Remis hinaus

In einem packenden Champions League-Duell im Alphamega Stadium erkämpft sich Pafos FC gegen AS Monaco am fünften Spieltag ein 2:2-Unentschieden.

Takumi Minamino bringt die Gäste früh in Führung (5. Minute), David Luiz gleicht für die Zyprioten per Kopfball aus (18.).

Folarin Balogun stellt noch vor der Pause die Führung für Monaco wieder her (26.), bevor Mohammed Salisu in der 88. Minute mit einem unglücklichen Eigentor den späten Ausgleich für Pafos besiegelt.

Attraktiver Beginn

Das Match beginnt furios, mit drei Toren in den ersten 26 Minuten. Monaco, das in der Champions League bereits unter Druck steht, erwischt den perfekten Start durch Minaminos frühen Treffer nach Vorlage von Maghnes Akliouche.

Doch die Hausherren zeigen sich unbeeindruckt und kontern durch den erfahrenen David Luiz, der eine Hereingabe von Mislav Orsic mit dem Kopf verwertet. Balogun, der nach seiner Sperre ins Team zurückgekehrt ist, sorgt mit seinem Tor kurz darauf wieder für klare Verhältnisse zugunsten der Franzosen.

In der zweiten Halbzeit bleibt Monaco das bessere Team und testet den Pafos-Torhüter häufiger, doch die Zyprioten verteidigen mit Leidenschaft. Als der Sieg für die Gäste bereits sicher scheint, lenkt Salisu bei einem verzweifelten Abwehrversuch den Ball unglücklich ins eigene Netz und bescherte Pafos den umjubelten Ausgleich.

Pophos steht bei sechs Punkten, hat aber das schlechtere Torverhältnis als Gegner Monaco, der ebenfalls bei sechs Zählern hält.