Arsenal behält im Kracher gegen Bayern die weiße Weste

Der FC Arsenal gewinnt am Mittwochabend das Spitzenspiel des 5. Spieltags der UEFA Champions League gegen den FC Bayern München mit 3:1.

Beide Teams waren vor dem Aufeinandertreffen noch ohne Punkteverlust.



In der Anfangsphase kontrollieren die Gäste aus München das Spiel mit viel Ballbesitz, aber ohne richtigen Chancen. In der 22. Minute dann der Schock für den deutschen Rekordmeister.

Nach einer Ecke von Saka kommt Timber an der ersten Stange zum Kopfball und überhebt Goalie Manuel Neuer zum 1:0. Doch zehn Minuten später kommen die Münchner zurück ins Spiel.

Einen weiten Diagonal-Ball von Joshua Kimmich legt Serge Gnabry mit dem ersten Kontakt ins Zentrum auf Lennart Karl ab. Der 17-Jährige vollstreckt ebenfalls per Direktabnahme und stellt auf 1:1 (32.).

Neuer als entscheidender Faktor

In der zweiten Halbzeit ist Arsenal das klar stärkere Team. Die Engländer kommen zwischen der 50. und der 65. Minute vermehrt zu großen Chancen, doch immer wieder versteht es Manuel Neuer den Ball zu parieren.

In der 69. Minute gelingt es den Londonern doch noch Manuel Neuer zu überwinden. Der eingewechselte Califiori bringt eine Flanke zur Mitte und findet den ebenfalls eingewechselten Madueke, der zum 2:1 erhöht.

In der 77. Minute gelingt es dem FC Arsenal, auf 3:1 zu erhöhen. Eze klärt einen Ball am eigene Strafraum und findet Martinelli. Der Brasilianer umkurvt Neuer und schiebt ins leere Tor ein.

Aufgrund des 3:1-Siegs des FC Arsenal, übernehmen die Engländer weiterhin ungeschlagen und ohne Punkteverlust die Tabellenspitze, während die Münchner auf den 4. Platz zurückfallen.