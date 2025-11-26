Arsenal FC Arsenal FC ARS FC Bayern München FC Bayern München FCB
Endstand
3:1
1:1 , 2:0
  • Lennart Karl
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Arsenal behält im Kracher gegen Bayern die weiße Weste

Die Gunners ballern auch den deutschen Rekordmeister aus dem Weg.

Arsenal behält im Kracher gegen Bayern die weiße Weste Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Arsenal gewinnt am Mittwochabend das Spitzenspiel des 5. Spieltags der UEFA Champions League gegen den FC Bayern München mit 3:1.

Beide Teams waren vor dem Aufeinandertreffen noch ohne Punkteverlust.

In der Anfangsphase kontrollieren die Gäste aus München das Spiel mit viel Ballbesitz, aber ohne richtigen Chancen. In der 22. Minute dann der Schock für den deutschen Rekordmeister.

Nach einer Ecke von Saka kommt Timber an der ersten Stange zum Kopfball und überhebt Goalie Manuel Neuer zum 1:0. Doch zehn Minuten später kommen die Münchner zurück ins Spiel.

Einen weiten Diagonal-Ball von Joshua Kimmich legt Serge Gnabry mit dem ersten Kontakt ins Zentrum auf Lennart Karl ab. Der 17-Jährige vollstreckt ebenfalls per Direktabnahme und stellt auf 1:1 (32.).

Neuer als entscheidender Faktor

In der zweiten Halbzeit ist Arsenal das klar stärkere Team. Die Engländer kommen zwischen der 50. und der 65. Minute vermehrt zu großen Chancen, doch immer wieder versteht es Manuel Neuer den Ball zu parieren.

In der 69. Minute gelingt es den Londonern doch noch Manuel Neuer zu überwinden. Der eingewechselte Califiori bringt eine Flanke zur Mitte und findet den ebenfalls eingewechselten Madueke, der zum 2:1 erhöht.

In der 77. Minute gelingt es dem FC Arsenal, auf 3:1 zu erhöhen. Eze klärt einen Ball am eigene Strafraum und findet Martinelli. Der Brasilianer umkurvt Neuer und schiebt ins leere Tor ein.

Aufgrund des 3:1-Siegs des FC Arsenal, übernehmen die Engländer weiterhin ungeschlagen und ohne Punkteverlust die Tabellenspitze, während die Münchner auf den 4. Platz zurückfallen.

Mehr zum Thema

AS Monaco kommt auf Zypern nicht über ein Remis hinaus

AS Monaco kommt auf Zypern nicht über ein Remis hinaus

Champions League
1
Champions League LIVE: Mit FC Arsenal - Bayern München

Champions League LIVE: Mit FC Arsenal - Bayern München

Champions League
Die ewige Torschützenliste der UEFA Champions League

Die ewige Torschützenliste der UEFA Champions League

Champions League
35
Die 25 Spieler mit den meisten Champions-League-Einsätzen

Die 25 Spieler mit den meisten Champions-League-Einsätzen

Champions League
7
"Lektion für mich" - Guardiola nach Pleite selbstkritisch

"Lektion für mich" - Guardiola nach Pleite selbstkritisch

Champions League
12
In Überzahl: Borussia Dortmund fertigt Villarreal ab

In Überzahl: Borussia Dortmund fertigt Villarreal ab

Champions League
Barcelona erlebt bei Chelsea sein blaues Wunder

Barcelona erlebt bei Chelsea sein blaues Wunder

Champions League
32
Kommentare

Kommentare

UEFA Champions League Fußball