Arsenal FC Arsenal FC ARS FC Bayern München FC Bayern München FCB
Endstand
3:1
1:1 , 2:0
NEWS

Arsenal zu stark: "War nur Frage der Zeit bis zum 2:1"

Arsenal feiert einen verdienten Sieg in der Champions League. Nach der Partie gibt es viel Lob für die "Gunners".

Arsenal zu stark: "War nur Frage der Zeit bis zum 2:1"
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Arsenal beeindruckt mit einer starken Performance in der Champions League und gewinnt verdient daheim mit 3:1 gegen Bayern München.

"CANAL+"-Experte Johannes Ertl lobt die "Gunners": "Arsenal ist sehr dominant aufgetreten. Dann war es nur eine Frage der Zeit bis Arsenal das 2:1 erzielt."

Dem kann sich auch Georg Teigl anschließen, er begründet auch die schwache Bayern-Leistung:

"Bayern war nicht so, wie man sie kennt. Heute war der Funke nicht so richtig da. Arsenal hat die Räume zugestellt, gutes Pressing betrieben und sie waren immer gut organisiert."

VIDEO: Die Highlights der Partie bei CANAL+

Kommentare

