Arsenal zu stark: "War nur Frage der Zeit bis zum 2:1"

Arsenal beeindruckt mit einer starken Performance in der Champions League und gewinnt verdient daheim mit 3:1 gegen Bayern München.

"CANAL+"-Experte Johannes Ertl lobt die "Gunners": "Arsenal ist sehr dominant aufgetreten. Dann war es nur eine Frage der Zeit bis Arsenal das 2:1 erzielt."

Dem kann sich auch Georg Teigl anschließen, er begründet auch die schwache Bayern-Leistung:

"Bayern war nicht so, wie man sie kennt. Heute war der Funke nicht so richtig da. Arsenal hat die Räume zugestellt, gutes Pressing betrieben und sie waren immer gut organisiert."