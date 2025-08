Salzburg unterliegt Brügge im CL-Quali-Hinspiel

FC Salzburg verliert das Hinspiel der dritten Quali-Runde der UEFA Champions League daheim gegen FC Brügge mit 0:1.

Anfangs kontrolliert Brügge das Spiel mit hohem Ballbesitz, ohne aber zwingend zu werden. Die erste Großchance gehört den Salzburgern, ein Schuss von Maurits Kjaergaard wird von Simon Mignolet spektakulär pariert (11.).

Yorbe Vertessen, einer der auffälligsten Offensivspieler bei Salzburg, findet eine weitere Top-Chance vor, ein Schuss des Belgiers wird jedoch von Abwehrmann Björn Meijer geblockt (29.).

Die Mannschaft von Thomas Letsch ist in der Folge bemüht, Vertessen verfehlt das Tor knapp (32.). Frans Krätzig verstolpert eine weitere Großchance (39.).

Kurz vor der Pause hat Salzburg aber Glück, Alexander Schlager und Jacob Rasmussen stehen bei einer Doppelchance von Romeo Vermant sowie Christos Tzolis richtig (41.).

Mignolet lässt Salzburg verzweifeln

Im zweiten Spielabschnitt nimmt die Partie mehr an Schwung auf. Nach einer Stunde haben die Gäste das 1:0 auf dem Fuß, aber Alexander Schlager pariert einen Flachschuss von Ludovit Reis (61.). Auch gegen Tzolis muss der Salzburg-Goalie retten (72.).

Drei Minuten später klingelt es aber im Kasten der Mozartstädter, nach einer unbedrängten Flanke von Meijer ist Torschütze Romeo Vermant im Duell mit Jacob Rasmussen schneller am Ball (75.).

In der Folge kommt es zu Chancen im Minutentakt. Soumaila Diabate (77.) und Dorgeles Nene (80.) scheitern am gut aufgelegten Mignolet. Zwei Minuten später vereitelt der belgische Routinier eine Doppelchance von Ratkov und Nene (82.).

Am Ende gelingt Salzburg kein Treffer mehr, mit dem 0:1 ist im Rückspiel aber noch alles offen. Dieses steigt am kommenden Dienstag ab 19:30 Uhr in Brügge.