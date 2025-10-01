PSG dreht den CL-Schlager bei Barcelona in der 90. Minute

Paris Saint-Germain dreht den Kracher des zweiten Spieltags in der UEFA Champions League beim FC Barcelona! Der amtierende Champion nimmt einen 2:1-Sieg aus Katalonien mit.

Die Partie im Estadi Olimpic Lluis Companys beginnt ausgeglichen. Nach knapp 20 Minuten geht die Elf von Hansi Flick in Führung, als Marcus Rashford den Ball für Ferran Torres auflegt, der zum 1:0 für die Katalanen einschiebt (19.).

Die Gäste aus Paris zeigen sich jedoch unbeeindruckt und kommen nach einer Vorlage von Nuno Mendes noch vor der Halbzeitpause durch Senny Mayulu zum 1:1-Ausgleich (38.).

Jokertor bringt die Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel übernimmt die Truppe von Luis Enrique das Kommando und erspielt sich zahlreiche Torchancen. Versuche von Ibrahim Mbaye (52.), Bradley Barcola (53.) und Fabian Ruiz (70.) bleiben jedoch erfolglos. Auf der Gegenseite wird ein Schuss von Marcus Rashford pariert (66.).

Mit fortschreitender Spieldauer erhöht PSG den Druck, was in der 90. Minute doch noch belohnt wird: Achraf Hakimi bedient den eingewechselten Gonçalo Ramos, der zum 2:1-Siegtreffer einschießt.

PSG schiebt sich hinter Bayern und Real auf Rang drei vor, hält beim Punktemaximum. Barca hat drei Zähler am Konto, das bedeutet aktuell Rang 16.

Arsenal trifft früh und spät

Arsenal hält ebenfalls bei sechs Punkten. Die Londoner schlagen Olympiakos Piräus 2:0.

Nach der frühen Führung durch Martinelli (12.) dauert es bis zur endgültigen Entscheidung bis in die Nachspielzeit, Saka trifft zum Endstand (90.+2).

Das bedeutet nach zwei Spieltagen Rang fünf in der Ligaphase, die Griechen sind mit einem Punkt Nachzügler.

Diese Teams haben ihr Champions-League-Ticket für 2025/26