Neun-Tore-Spektakel! Barcelona demontiert Newcastle

Neun-Tore-Spektakel im Camp Nou!

Der FC Barcelona sichert sich mit einem 7:2-Heimsieg über Newcastle United und einem Gesamtscore von 8:3 den Einzug ins Viertelfinale der UEFA Champions League.

Raphinha (6., 72.), Bernal (128.), Yamal (45.+7/E.), Fermin (51.) sowie Lewandowski (56., 61.) treffen für die Spanier. Elanga sorgt per Doppelpack für die beiden Treffer der Engländer (15., 28.).

Barca jubelt früh

Mit der Ausgangslage des 1:1 aus dem Hinspiel ist für beide Teams im zweiten Aufeinandertreffen noch alles drinnen - und das zeigen sie auch von Beginn an.

Bereits in der sechsten Minute darf ein Großteil der Fans im Camp Nou jubeln: Yamal lässt Thiaw am Mittelkreis aussteigen und wandert durch das Zentrum. Er passt zu Raphinha, dem der Ball verspringt. Fermín López ist aber zur Stelle und legt erneut für den Barca-Kapitän ab, der zum 1:0 verwertet (6.).

Newcastle kommt zurück

Beeindrucken lassen sich die Gäste davon aber nicht. Eine Kombination von Hall und Barnes führt Newcastle Richtung Tor der Katalanen, ehe ein Querpass Stürmer Elanga findet, der auf 1:1 stellt (15.).

Nur kurze Zeit später: Joelinton mit einem Foul an Yamal, das sich rächen sollte. Raphinha tritt den daraus resultierenden Freistoß zu Martin, der wiederum per Kopf Bernal findet, der die Hausherren wieder in Führung bringt (18.).

Etwa zehn Minuten später gleicht Newcastle erneut aus. Hall auf Barnes, der querlegt. Hall kommt zu spät, aber Elanga steht wieder goldrichtig und schnürt den Doppelpack zum 2:2 (28.).

Magpies brechen ein

Vor der Pause wird es im Camp Nou dann nochmal richtig hitzig

Raphinha wird von Trippier im Sechzehner gehalten und geht zu Boden, der Unparteiische lässt aber weiterspielen. Der VAR interveniert korrekterweise, sodass es Elfmeter für Barcelona geht. Yamal verwandelt diesen, so geht Barcelona zum dritten Mal in Führung (45.+7).

Barca gelingt auch in der zweiten Halbzeit der Blitzstart. Raphinha spielt in den Lauf von Fermin Lopez, der alleine auf Keeper Ramsdale zuläuft und erstmals einen Zwei-Tore-Vorsprung für die Blaugrana herstellt (51.).

Die Defensive der Magpies ist danach völlig von der Rolle, es geht Schlag auf Schlag. Binnen fünf Minuten schnürt Lewandowski den Doppelpack und stellt auf 6:2 für die Flick-Truppe (56., 61.).

Raphinha legt nach einem katastrophalen Pass von Willock erneut nach und darf ebenfalls über seinen zweiten Treffer jubeln (72.). Von Newcastle kommt so gut wie nichts mehr, man will sich kein achtes Tor fangen. So bleibt es beim 7:2.