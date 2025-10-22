-
Galatasaray SK GALBodö/Glimt BOG
Live
3:12:0 , 1:1
-
Victor Osimhen
-
Victor Osimhen
-
Yunus Akgün
-
Andreas Helmersen
NEWS
Champions League LIVE: Konferenz mit Galatasaray - Bodö/Glimt
Neben Galatasaray gegen Bodö trifft um 18:45 Uhr in der Champions League auch Bilbao auf Qarabag. LIVE-Konferenz:
In der Champions League Runde drei gibt es zwei Duelle heute um 18:45 Uhr:
Galatasaray Istanbul - FK Bodö/Glimt (JETZT im LIVE-Ticker <<<)
Athletic Bilbao - Qarabag (JETZT im LIVE-Ticker <<<)