Galatasaray SK Galatasaray SK GAL
Bodö/Glimt Bodö/Glimt BOG
Live
3:1
2:0 , 1:1
  • Victor Osimhen
  • Victor Osimhen
  • Yunus Akgün
  • Andreas Helmersen
  • LIVE-News
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Champions League LIVE: Konferenz mit Galatasaray - Bodö/Glimt

Neben Galatasaray gegen Bodö trifft um 18:45 Uhr in der Champions League auch Bilbao auf Qarabag. LIVE-Konferenz:

Champions League LIVE: Konferenz mit Galatasaray - Bodö/Glimt Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In der Champions League Runde drei gibt es zwei Duelle heute um 18:45 Uhr:

Galatasaray Istanbul - FK Bodö/Glimt (JETZT im LIVE-Ticker <<<)

Athletic Bilbao - Qarabag (JETZT im LIVE-Ticker <<<)

Mehr zum Thema

Auch ohne die Nummer eins: Sturm will Schottland-Schreck geben

Auch ohne die Nummer eins: Sturm will Schottland-Schreck geben

Europa League
8
Dieser TV-Sender zeigt Eintracht Frankfurt gegen FC Liverpool

Dieser TV-Sender zeigt Eintracht Frankfurt gegen FC Liverpool

Champions League
3
Die 25 Österreicher mit den meisten Europacup-Einsätzen

Die 25 Österreicher mit den meisten Europacup-Einsätzen

Champions League
13
CL-Abend stellte einen Rekord auf - genau wie Erling Haaland

CL-Abend stellte einen Rekord auf - genau wie Erling Haaland

Champions League
5
EM-und WM-Quali vor Reform? Ein neues Modell wird diskutiert

EM-und WM-Quali vor Reform? Ein neues Modell wird diskutiert

FIFA WM
14
Die ewige Torschützenliste der UEFA Champions League

Die ewige Torschützenliste der UEFA Champions League

Champions League
35
Newcastle schickt Mourinho mit leeren Händen heim

Newcastle schickt Mourinho mit leeren Händen heim

Champions League
2
Kommentare

Kommentare

UEFA Champions League Fußball Galatasaray SK FK Qarabag Athletic Bilbao Bodo/Glimt