Auch Kopenhagen erlegt! Qarabag bleibt die CL-Überraschung

Am zweiten Spieltag der UEFA Champions League feiert Qarabag Agdam den nächsten Erfolg - einen verdienten 2:0-Heimsieg gegen den FC Kopenhagen.

Die Gastgeber gehen im Tofiq Bahramov Republican Stadium durch einen Treffer von Abdellah Zoubir (28.) in Führung und sichern den Sieg in der Schlussphase durch den eingewechselten Emmanuel Addai (83.).

Qarabag gehört damit neben den Bayern, Real und Inter zu den vorerst nur vier Teams, die nach zwei Runden mit der maximalen Ausbeute von sechs Punkten dastehen.

Klarer Auswärtssieg für Newcastle

Im Parallelspiel feiert Newcastle ein deutliches 4:0 bei Union Saint Gilloise, wo Raul Florucz aufgrund einer langfristigen Rotsperre weiter nicht eingreifen durfte.

Nick Woltemade und zweimal Anthony Gordon vom Elfmeterpunkt besorgen die Vorentscheidung, ehe es den Schlusspunkt von Harvey Barnes gibt.

Beide Klubs halten damit bei drei Punkten, Kopenhagen hat einen Zähler zu Buche stehen.