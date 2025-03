Arsenal trotz Remis gegen PSV locker im CL-Viertelfinale

Der FC Arsenal zieht wie erwartet locker in das Viertelfinale der UEFA Champions League ein!

Die "Gunners" remisieren gegen den niederländischen Vertreter PSV Eindhoven mit 2:2 und steigen, dank des 7:1-Kantersieges im Hinspiel, mit einem Gesamtscore von 9:3 in die Runde der letzten acht auf.

Das Duell, das von vorne weg ohne große Spannung erwartet wurde, beginnt für die Londoner ideal: Zinchenko netzt für Arsenal nach sechs Minuten zum 1:0 ein und lässt die eigenen Fans erstmals jubeln.

Arsenal trotz Remis locker weiter

Doch allzu lange währt die Freude über die Führung nicht - so gleicht Perisic in Minute 18 für PSV aus. Danach erspielen sich beide Teams einige Chancen, den nächsten Treffer machen jedoch erneut die Gastgeber:

Rice köpft in Minute 37 zum 2:1 ein und stellt so den Pausenstand her. Ergebnistechnisch tut sich danach bis tief in die zweite Halbzeit nichts mehr, ehe Driouech in Minute 70, nach einem Ballverlust von Jorginho für PSV erneut ausgleichen kann.

Danach verstreichen die letzten Minuten ohne weitere Tore. So zieht Arsenal, trotz des 2:2-Remis, mit einem Gesamtscore von 9:2 überlegen in das Viertelfinale auf und trifft dort auf den Sieger des Derbi madrileño zwischen Atletico und Real Madrid.