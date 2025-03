Der FC Arsenal wird seiner Favoritenrolle im Achtelfinale der UEFA Champions League mehr als gerecht und setzt sich im Hinspiel gegen PSV Eindhoven auswärts mit einem überragenden 7:1-Kantersieg durch.

Die Spitzenmannschaft aus der Premier League schießt sich den Frust der vergangenen Wochen und der so gut wie verlorenen Meisterschaft mit einem äußerst effizienten Auftritt vom Leib. Dabei vergibt der Gastgeber aus Eindhoven zunächst die erste Topchance bei einem Lattenkracher von Saibari (15.).

Im Anschluss übernehmen die "Gunners" aber die Kontrolle und schlagen sofort zu: Timber (18.) köpft nach Rice-Flanke zur Führung ein, nur kurz darauf wuchtet der 17-jährige Nwaneri (21.) den Ball aus acht Metern ins Netz.

PSV schlittert in Debakel

Nach dem 2:0 hat Arsenal Glück, dass der mit Gelb vorbelastete Youngster Lewis-Skally nach einem harten Einsteigen nicht vom Platz gestellt wird. Arteta reagiert prompt und nimmt den 18-Jährigen noch vor der Pause aus dem Spiel. Zuvor erhöht Aushilfs-Stürmer Merino (31.) auf 3:0.

Nur kurz keimt bei den Fans im Philips Stadion Hoffnung auf, als Lang (43.) einen Foulelfmeter sicher verwandelt. Nach Wiederanpfiff ist Arsenal sofort präsent und überrumpelt die überforderte PSV-Defensive. Erst bedankt sich Ödegaard (47.) nach einem Fehler von Torhüter Benitez, nur eine Minute später kombinieren sich Trossard (48.) und Calafiori über links zum 5:1.

Den Schlusspunkt setzen erneut Kapitän Ödegaard (73.) und Calafiori (85.). Die letzten beiden Treffer erleben viele PSV-Fans, die zuvor schon enttäuscht das Stadion verlassen, nicht mehr vor Ort mit.

Noch nie hatten die Niederländer in der Königsklasse mehr als vier Gegentore in einem Spiel kassiert. Arsenal feiert den höchsten Champions-League-Sieg seit knapp 18 Jahren (7:0 gegen Slavia Prag am 23. Oktober 2007) und darf ohne jeglichen Druck in das Rückspiel im heimischen Emirates Stadium in einer Woche gehen.

Champions League: Wer holt den Titel?