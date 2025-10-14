Wegen Eintracht-Fans: Italien führt Grenzkontrollen ein

Italien verschärft die Sicherheitsvorkehrungen vor der Champions-League-Begegnung zwischen SSC Napoli und Eintracht Frankfurt.

Stichprobenartige Kontrollen

Das Spiel findet am 4. November ohne Fans der Auswärtsmannschaft statt - der Ticket-Verkauf an Eintracht-Fans wurde verboten. Nun schärfen die Behörden aber nach. So hat das italienische Innenministerium in Rom angeordnet, die Grenzen am 3. und 4. November stichprobenartig zu kontrollieren.

Damit will man verhindern, dass Frankfurter Fans trotz des Zuschauer-Ausschlusses nach Neapel reisen und es in der Stadt zu Krawallen zwischen den beiden Fanlagern komme - wie es bereits im März 2023 der Fall war.