Brann Bergen, Gegner von Red Bull Salzburg in der Qualifikation zur UEFA Champions-League, hat die Generalprobe verloren.

Der norwegische Vizemeister unterliegt am Samstag in der Meisterschaft auswärts KFUM Oslo 0:2 (0:2) und ist weiter Tabellenzweiter.

Salzburg gastiert im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde kommenden Mittwoch (19:00 Uhr/LIVE-Ticker>>>) in Bergen, das Retourspiel steigt am 30. Juli (20:45 Uhr) in Salzburg.

