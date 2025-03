Der FC Barcelona marschiert weiterhin von Sieg zu Sieg!

Auch eine frühe Rote Karte von Youngster Pau Cubarsi in der 22. Minute konnte den Katalanen nichts anhaben. Am Ende zwangen sie Benfica Lissabon in Unterzahl in die Knie und setzten sich auswärts knapp mit 1:0 durch (Zum Spielbericht >>>).

Nach dem Spiel wurde Mittelfeldstratege Pedri von der UEFA zum Man of the Match gekürt, der heimliche Star des Spiels war aber ein anderer: Wojciech Szczęsny.

Neuer Rekord für Barcelona

Der 34-jährige Tormann verabschiedete sich im Sommer 2024 nach seinem Vertragsende bei Juventus Turin in die Fußballer-Pension. Etwas mehr als ein halbes Jahr später liefert der Pole für den FC Barcelona auf der größten Bühne voll ab.

Szczęsny wurde von den Katalanen aufgrund der schweren Knieverletzung von Stammtorhüter Marc-Andre ter Stegen reaktiviert, musste sich zuerst hinter Backup Inaki Pena anstellen und eroberte sich schließlich sein Stammleiberl.

Der vorläufige Höhepunkt seiner "neuen" Karriere war der Auswärtssieg im Achtelfinal-Hinspiel gegen Benfica. Mit acht Paraden stellte er zudem einen neuen Rekord auf. Kein Barça-Keeper zuvor hatte seit der Saison 2003/04 in der Champions League bei einem Zu-Null-Spiel so viele Paraden gezeigt.

Nach dem Spiel drückte er direkt noch eine Ansage ins Mikro: "Ich glaube, mein bestes Spiel für Barça steht noch bevor", so Szczęsny.

Auch wenn der Pole in der laufenden Saison nicht immer sattelfest agierte, die Formkurve zeigt nach oben und fand in Lissabon den vorläufigen Höhepunkt.

