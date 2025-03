Trotz Unterzahl! Barca zwingt Benfica in die Knie

Der FC Barcelona gewinnt im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales in Unterzahl mit 1:0 bei Benfica Lissabon.

Benfica startet wie aus der Pistole geschossen und geht nach wenigen Sekunden beinahe in Führung. Aktürkoglu scheitert aus spitzem Winkel am stark reagierenden Szczesny.

Zehn Minuten darauf kommt Barca zu einer Dreifachchance durch de Jong, Yamal und Lewandowski. Doch ein überragender Trubin hat etwas dagegen (12.).

Wenig später ist die "Blaugrana" nur mehr zu zehnt: Pavlidis startet durch und wird kurz vor dem Strafraum durch Cubarsi per Notbremse von den Beinen geholt. Referee Zwayer zückt folgerichtig Rot (22.).

Leidtragender davon ist auch Dani Olmo, der in Minute 28 für Araujo weichen muss. Von der Überzahl merkt man danach aber wenig, erst kurz vor der Pause wird Aktürkoglu per Kopf gefährlich, Szczesny ist aber zur Stelle (44.).

Raphina wird zum Matchwinner

Kurz nach dem Seitenwechsel ist es erneut Pavlidis, der nach einem Stanglpass deutlich über das Tor schießt (50.). Auch danach kommt Benfica zu guten Gelegenheiten, die ungenutzt bleiben.

Es kommt, wie es kommen muss: Silva unterläuft beim Herausspielen ein schauderhafter Fehlpass, der bei Raphina landet. Der Brasilianer trifft aus der Distanz platziert rechts unten zur Führung für die dezimierten Spanier (61.).

In der Schlussphase gelingt Benfica durch Belotti beinahe der Ausgleich, der Italiener kommt im Duell mit Szczesny im Strafraum zu Fall. Die Elfer-Frage stellt sich aber nicht. Belotti stand zuvor knapp im Abseits (84.).

Kurz darauf hat Rego den Ausgleich am Fuß, doch auch er verfehlt nach einer flachen Hereingabe sein Ziel (88.). In der Folge bringt Barca den knappen Sieg über die Zeit und verschafft sich so eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel auf heimischem Grün am kommenden Dienstag.

Champions League: Wer holt den Titel?