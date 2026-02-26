NEWS

Nach Zusammenstoß: Gesundheitsupdate bei Raul Asencio

Nach einem Luftzweikampf bleibt der Innenverteidiger liegen und die Partie ist für ein paar Minuten unterbrochen. Nun gibt es ein Update.

Entwarnung bei Real Madrids Raul Asencio!

Der Spanier sorgt nach einem Zusammenstoß mit Eduardo Camavinga im Champions-League-Rückspiel zwischen Real Madrid und Benfica Lissabon (zum Spielbericht >>>) zunächst für Schrecksekunden, als er liegen bleibt und vom Spielfeld auf einer Trage abtransportiert werden muss.

Die Partie ist minutenlang unterbrochen. Für ihn kam ÖFB-Kapitän David Alaba in der 77. Minute in die Partie. Glücklicherweise gibt es nun Entwarnung: Laut Krankenhausbericht ist die Verletzung des Spaniers weder alarmierend noch schwerwiegend.

Trotz der beängstigenden Szenen auf dem Platz handelt es sich bei Asencios Verletzung um eine Nackenverletzung, die deutlich weniger ernst ist als zunächst angenommen.

