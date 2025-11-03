Vor Auslosung: Vorfreude bei ÖFB-Frauen auf WM-Quali groß

Österreichs Frauen-Nationalteam erfährt am Dienstag (13.00 Uhr) bei der Auslosung der Gruppenphase der WM-Qualifikation in Nyon seine ersten Gegner auf dem angestrebten Weg zur Weltmeisterschaft im Sommer 2027 in Brasilien.

Österreich ist in der Liga A der 16 Topnationen im dritten von vier Töpfen gesetzt. Duelle mit Dänemark, Island und Polen sind damit nicht möglich. Zwei Schwergewichte warten aber in jedem Fall auf die ÖFB-Auswahl.

Im ersten Topf liegen Weltmeister Spanien, Frankreich, Deutschland und Schweden, aus dem zweiten Lostopf werden neben Europameister England auch die Niederlande, Italien und Norwegen gezogen.

Auftakt Anfang März

"Beim Blick auf die möglichen Gegner ist die Vorfreude auf den Start der WM-Qualifikation im Frühjahr 2026 schon jetzt groß", sagte ÖFB-Teamchef Alexander Schriebl. Die Spielerinnen hätten sich die bevorstehenden Duelle mit Europas Topnationen nicht nur erarbeitet, sondern durch den zuletzt im Play-off gegen Tschechien fixierten Verbleib in Liga A auch verdient.

Der Auftakt der Gruppenphase mit Hin- und Rückspiel erfolgt am 3. März. Abgeschlossen wird sie nach drei Doppelterminen am 9. Juni. Die vier Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die WM.

Alle anderen Teams müssen in ein zweistufiges Play-off, das im Oktober bzw. Dezember 2026 ausgetragen wird. Die Zweit- und Drittplatzierten aus Liga A treten in der ersten Play-off-Runde gegen eine Mannschaft aus der drittklassigen Liga C an. Auf den Gruppenvierten wartet mit einem Zweit- oder Drittplatzierten aus Liga B bereits zum Auftakt ein möglicherweise schwierigerer Gegner.

Die Lostöpfe im Überblick:

Topf 1: Frankreich, Deutschland, Spanien, Schweden

Topf 2: Niederlande, England, Italien, Norwegen

Topf 3: Dänemark, Österreich, Island, Polen

Topf 4: Slowenien, Serbien, Ukraine, Irland